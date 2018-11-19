自脫歐以來英鎊最不看好？梅伊無法討好所有人

自英國投票決定退出歐盟以來，投資者對英鎊最為利空，因為市場保持對首相梅伊 Theresa May 的不信任投票的可能性。

自 2016 年 6 月起，購買相對於看空期權 (put option) 的貨幣看跌期權的溢價是最高的，據星期日泰晤士報報導，7 位領先的保守派立法委員正在準備推翻她，包括 Boris Johnson 及 Dominic Raab。該報稱，信心投票最快可能在週二 (20 日) 舉行。

上週英鎊因幾位部長在英國脫歐協議的分歧下辭職，英鎊下跌超過 1%。政治動盪為英鎊帶來了多重風險，包括新選舉或第二次公投的前景。

英鎊兌美元來到 1.2834。

英鎊兌美元價格趨勢圖 / 圖：xe

如果梅伊能夠繼續支持下去，她仍將面臨英國脫歐協議的挑戰，英國是否與歐盟的關稅同盟聯繫在一起就得看英國國會的決定。加拿大皇家銀行資本市場 RBC 上週表示，最佳和最壞情況可能導致該貨幣匯的 10% 漲跌空間。

梅在接受太陽報撰寫的一篇專欄文章中表示，沒有其他替代計劃。而根據周日鏡報和周日快報公布的 ComRes 民意調查顯示，略少於一半的英國成年人希望梅伊繼續留任。

Credit Agricole 的 Valentin Marinov 認為，如立法委員無法同意協議，英鎊很快將跌至 1.20 美元水位。她表示，賣空貨幣是最快也是最直接的負面投資，而跌至 1.20 美元有望一週內完成。Woodman 資產管理外匯分析師 Bernd Berg 預計英鎊跌 14% 至 1.10 美元。