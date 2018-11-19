澳幣已跌停？本月為G10表現第2名

受到中美放鬆跡象的鼓舞、貿易緩升的局勢、改善貿易條件、和強勁的就業前景，澳元已經在 2018 年的下滑中遏制。事實上，它是本月表現第 2 優的 G-10 國貨幣，僅次於紐西蘭幣。

澳幣近年來表現不佳，就在幾個星期前，澳元似乎注定要測試 0.70 美元，受到一個溫和的中央銀行拖累，似乎意圖將利率維持在歷史最低點，與美國的收益差距擴大。上週，受到較優的就業報告表現，以進一步證明該貨幣觸底反彈。

本週貨幣收於 0.7332，延續月初至今的 3.7%。

澳幣價格趨勢圖 / 圖：xe

Westpac 的資深外匯策略師 Sean Callow 表示，預計到年底任何關鍵心理水平的下跌都會是短暫的，並且看到貨幣對在 2019 年左右交易 0.72，部分受到澳大利亞最大貿易夥伴中國刺激措施的推動。他認為，北京「似乎鼓勵基礎設施支出以幫助抵消美國關稅的增長打擊，因此指望中國經濟增長下滑並沒有得到回報」。

上週公布的數據表明，澳大利亞經濟在 10 月份增加了近 33000 個工作崗位，超出預期並推動央行最終開始實現政策正常化。然而，這將在多久之後仍然存在問題。

由於央行的政策利率維持在 1.5% 的歷史低位，投資人目前在未來 12 個月的升息幅度預測僅微升。

以下是亞洲主要經濟數據和事件：