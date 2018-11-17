紐約匯市—Fed副主席釋放鴿派訊息 美元走貶 歐元英鎊回彈

週五 (16 日) 交易，在 Fed 副主席 Richard Clarida 發表較為鴿派的言論後，美元兌主要貨幣遭拋售。美元回跌讓英鎊有反彈空間，英鎊自週四觸及的 2 年多低點恢復過來。

Clarida 受訪時針對 Fed 的貨幣政策正常化過程，提供了較為鴿派的觀點，但稱 Fed 升息速度不會太快。他也提到全球經濟出現放緩的跡象。

ICE 美元指數下降 0.5% 至 96.478，根據 FactSet，本週跌幅 0.4%。

美國川普總統表示，美國或許不必再進一步對中國課徵關稅，他不希望讓「中國處於不利地位」。然而，美元指數對川普此番貿易相關的言論卻不太受影響。

另一方面，美元疲弱就可推升英鎊與歐元。

週四，英國官員為抗議脫歐協議草案而辭職出走，英鎊受其拖累而貶至 2016 年 10 月以來最低點，週五自前一日的 1.2774 美元上升至 1.2830 美元。

在脫歐大臣拉布離開後，英國首相梅伊 (Theresa May) 週五又找到新內閣成員處理脫歐事務。

但脫歐協議的前景仍不明朗，因為梅伊又面臨不信任投票的風險，投資者也擔心下個月脫歐法案的投票，梅伊與歐盟簽訂的協議恐怕無法通過國會，萬一真的遭投票否決，剩下的選項將會是「無協議」脫歐、新選舉或者二次公投。

週五歐元兌美元走勢

歐元兌美元自前一日的 1.1332 美元上升至 1.1411 美元。

歐元兌英鎊上漲 0.3% 至 0.8893 英鎊。

歐元區協調通膨 10 月份年率上升 2.2%，符合預期，而同時期核心通膨則在 1.1%。

歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 表示，歐元區通膨恐因企業面臨不明確幸而受到負面衝擊。

市場預期 ECB 明年夏季將展開升息，而通膨上升將是關鍵條件。

利率方面，墨西哥央行調升關鍵利率 25 個基點至 8%，符合共識預期。墨西哥披索為熱門新興市場貨幣的原因之一就是當地的高利率，週五 1 美元兌 20.1224 披索，較前一日尾盤 20.2293 披索上升。