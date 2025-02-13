避免陷入衰退！英國去年第四季GDP意外季增0.1% 英鎊聞訊飆至一周高點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-13 15:58

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最新數據顯示，英國經濟在去年最後一季意外成長，這一數據也給工黨政府和英國財政大臣 Rachel Reeves 一些喘息的機會，英鎊兌美元匯率也在聞訊後攀漲 0.4%，一度漲高至一個月高點 1.25 美元，兌歐元則是持平表現。

英國國家統計局 (ONS) 今(13)日公佈，該國去年第四季國內生產毛額 (GDP) 季增 0.1%，表現好於第三季度的零成長，也優於經濟學家和英國央行 (BoE) 預期的萎縮 0.1%。

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ONS 指出，服務業和建築業對英國去年底經濟表現的貢獻優於預期，分別成長 0.2% 和 0.5%，但產量下降 0.8%。

BoE 上周進行今年首次的降息動作，將基準利率下調 1 碼至 4.5%，因為英國經濟成長疲軟，加上近期通膨率有所下滑。該央行也將英國今年經濟成長率估值從 1.5% 下調至 0.75%。

英國經濟表現糟糕正讓英國財政大臣 Reeves 感到壓力，她去年秋天宣布的財政計畫因增加企業稅而受到批評。批評人士表示，這些計畫將增加雇主繳納的國民保險 (NI) 負擔，並提高國家最低工資標準，此舉將損害投資、就業和經濟成長。

Reeves 則捍衛她的秋季預算案，並稱 400 億英鎊增稅是用於資助公共支出的必要措施，而她的首要任務是經濟成長。

在上述最新經濟數據出爐後，Reeves 則表示，工黨政府正在「消除阻礙企業擴張的障礙」。