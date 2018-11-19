別想隔岸觀火 糟糕的英國脫歐對美股衝擊更大？

市場經濟學家分析，如果英國以最糟的方式採取硬脫歐，那麼全球經濟成長加諸於美股的擔憂只會更加劇。

目前英國在沒有過渡協議情形下脫歐的可能性大大增加，這樣的結果將破壞穩定並造成巨大的不確定性，這可能會使全球第五大經濟體英國陷入衰退。

而且在這個時機尤其可怕，全球第 3 大和第 4 大經體德國和日本經濟已經在收縮，而中國正在努力應對經濟放緩，所有這一切都將成為對美國成長的制約，美國雖正在穩步成長，但無論如何都可能在 2019 年減速。

上周英國首相梅伊 (Theresa May) 因主要閣員反對與歐盟達成離婚協議而辭職後，目前英國脫歐進程正陷入困境。

英國議會可能不通過英國脫歐條款的風險，已導致上周四 (15 日) 英鎊下跌 2%。英國銀行股大幅下挫。上周蘇格蘭皇家銀行 (RBS) 在美國上市的股票下跌 14%，而巴克萊銀行 (BCS) 下跌 8%。

Cumberland Advisors 首席全球經濟學家和投資組合經理 Bill Witherell 寫信給客戶說：「拒絕協議將大大增加英國硬脫歐的可能性，這將對市場產生強烈的負面影響。」

這是華爾街最不樂見的結果。自 9 月 21 日創下歷史新高以來，S&P 500 指數迭今已下跌超過 7%。

除了全球經濟放緩的跡象外，投資人還擔心美中貿易戰、聯準會升息的影響、油價的突然暴跌以及企業獲利成長的急遽放緩，這些令人頭痛的事件引發了臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等成長股的資金大量流出。

另一個讓華爾街擔憂的是美元繼續走強。今年美元兌一籃子貨幣上漲約 5%。強勢美元使得在海外銷售的美國商品更加昂貴。當跨國公司轉換外國營收時會對公司造成傷害。

混亂的英國脫歐有可能使美元走強，不僅對英鎊，對歐元也是如此。

法國興業銀行 (Societe Generale) 分析師 Kit Juckes 寫信給客戶說：「歐元區經濟根本還沒有足夠的本錢去擺脫英國脫歐之問題。」