摩根大通評原油、科技股、垃圾債大跌：只是補跌

先是原油，再是美國科技股和高收益企業債，近期大規模資產拋售潮一浪接着一浪，拍打着投資者的心。但摩根大通的觀點似乎相對樂觀，他們認為這不是最糟糕的時期。

彭博社稱，由 John Normand 帶領的摩根大通策略團隊在周五發布的一份研報中認為，考慮到以往的市場彈性，以及其與很多投資者所關注的系統性風險的相關性，原油、美國科技股和高收益企業債本月以來的高波動值得關注。

「但在全球經濟增長正在放緩，盈利增長正在構建頂部之際，它們是調味劑，而不是更多的在礦井中發出警告的金絲雀。」這隻團隊這樣寫道。

科技股

上述摩根大通策略團隊認為，美國科技股的這波下跌並沒有代表什麼新的資訊，而只是補跌，反映了投資者對於全球經濟增速放緩的擔憂。「如果美國股市整體上是超賣了，那麼科技股也不例外，也是屬於超賣。」

為何摩根大通這支團隊認為科技股只是超賣而不是悲劇的開端呢？他們給出的理由是，科技公司明年的盈利增長仍將強勁。

對於企業盈利的重要性，高盛近日也在其 2019 年十大市場主題研報中給出了預測。高盛認為， 相比於利率走高可能施壓企業償債能力的市場普遍憂慮，更令人擔心的問題是盈利增長放緩導致企業資產負債表惡化。

原油

在摩根大通策略團隊看來，國際油價過去一個月以來的下跌似乎主要是由供應驅動的，而不是由於在 OPEC 月度活動報告中所提及的潛在需求疲軟。

當然，如果是需求端出現了問題，摩根大通稱這將是「更令人擔憂的」。

「原油在今年 6 月的時候處於公允價值水平，當時 WTI 油價大約是每桶 55 美元，」摩根大通策略團隊這樣寫道，「但這次回落了 20%。」

他們提醒，PMI 讀數和庫存的變動其實都很小。伊朗被制裁的問題是油價的推動力之一，但現在伊朗原油出口溢價已經被完全逆轉了。

垃圾債

摩根大通稱，美國的高收益企業債的表現也與其他周期性資產同步。

策略師們認為，美國企業的槓桿將是下一輪市場下跌的中心。原因很簡單，自從金融危機以來，加槓桿的主要是企業而非居民部門。

不過他們同時表示，企業的脆弱性並非企業債下跌的催化劑，「這就是為何我們傾向於建議低配發達國家企業債，其次是他們的股市，而不是在當前這個周期時段採取激進投資策略的原因。」

企業債已經成為各方高度關注的資產。高盛認為，資質好的 CMBS 資產的表現很有可能比高殖利率企業債更好。如果來一場意外的衝擊，可能會傷害那些資產負債表比較脆弱的企業。另外，企業債的期限至關重要，到期時間越久遠，槓桿過高的企業就擁有更多時間來改善企業債的質量。

華爾街見聞提及，「新債王」Jeffrey Gundlach 認為，企業債已是債券市場最危險的領域，目前正處於歷史上最脆弱的階段。

Jeffrey Gundlach 認為，企業債市場面臨的問題是債務過多和供應過剩。很多發債公司大量使用槓桿。在投資級企業債發行方中，槓桿大規模增加。但與此同時，債務質量卻在惡化。他稱，利差「比你想象的要緊，因為債券質量一直在穩步下滑」。

「利差和債務水平是彼此不同步的，」Jeffrey Gundlach 說。

『新聞來源／華爾街見聞』