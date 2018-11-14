中國消費引擎降溫 10月社會零售增速意外降至8.6%

中國國家統計局今 (14) 日公佈，10 月規模以上工業增加值年增 5.9%，高於前值，也優於預期。至於中國社會消費品零售總額在 10 月份的年增率意外趨緩，創 5 個月低點，而且大幅低於市場預期。消息公布後，A 股今日持續走跌，上証綜合指數跌 0.2% 暫報 2649.53 點。

2018 年 10 月，規模以上工業增加值年增率為 5.9%，成長速度比 9 月加快 0.1 個百分點；月增率則增長 0.48%。1-10 月，規模以上工業增加值年增 6.4%，與 1-9 月份持平。這項數值今年來整體呈逐步走低狀態，多數時候不如預期。

至於中國社會消費品零售總額在 10 月份的年增率意外趨緩，結束先前連續兩個月加速成長的局面。2018 年 10 月社會消費品零售總額為人民幣 3.5534 兆元，年增率名義成長 8.6%，前值為 9.2%。其中，限額以上單位消費品零售額人民幣 1.2479 兆元，增長 3.7%。

2018 年 1-10 月份，社會消費品零售總額人民幣 30.9834 兆元，年增率為 9.2%。其中，限額以上單位消費品零售額人民幣 11.7177 兆元，增長 6.6%。

作為經濟增長的穩定器，消費成長速度在今年第三季基本維持上升趨勢。在資料公佈前，市場原本認為，10 月消費增長有望維持平穩，部分機構甚至預測 10 月消費增速很可能繼續改善。

在全國房地產開發投資和銷售方面，今 (2018) 年 1-10 月份，全國房地產開發投資人民幣 9.9325 兆元，年增長 9.7%，增速比 1-9 月份下滑 0.2 個百分點。其中，住宅投資人民幣 7.0370 兆元，增長 13.7%，增速滑落 0.3 個百分點。住宅投資占房地產開發投資的比重為 70.8%。