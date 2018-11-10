茅台走下神壇 中國瘋狂消費時代告終

文●楊少強

「中國本土的奢侈品牌」外媒如此定義貴州茅台，如今經濟減速，它也面臨失色危機。

兩天市值跌掉一個大立光，這是陸股股王貴州茅台（以下簡稱茅台）的戰績。10 月 29 日，茅台股價開盤後全日跌停（跌幅 10％），是上市 17 年來首見。這不僅反映中國「消費降級」，亦是投資遞減的結果。

自 2001 年 8 月上市以來，茅台股價只有一次跌停，此次開盤即全日跌停卻是史上首次。如今茅台股價處於 1 年低點，光 10 月 29、30 兩日，其市值就蒸發新台幣 4 千 8 百億元。

股價不振的表面原因是財報不佳。按多家券商預測，茅台第 3 季營收和淨利成長率應超過 30％，結果卻只有個位數，和去年同期成長 1 倍以上亦相去甚遠。財經專欄作家葉檀形容：「這就像原本都考 100 分，如今只考 98 分就挨耳光。」

消費降級》經濟差，飯局少

茅台成長失速，反映兩個大環境因素，首先就是「消費降級」。

隨著中國富起來，人們追求更高級享受，標榜獨特製造且限量的茅台跟著受寵，售價步步高升。例如 5 百毫升的飛天茅台售價人民幣 2 千元（約合新台幣 9 千元），相當於每 66 毫升茅台等於 1 公克黃金，堪稱「滴滴如金」。

在這股風潮下，2017 年茅台超越帝亞吉歐（Diageo），成為全球市值最高酒企。今年 6 月茅台市值曾破人民幣 1 兆元，若它是一個城市，其市值比天津、重慶、蘇州今年上半年 GDP 還高，在中國排名第 5。

但這股熱潮近來卻有消退之象。今年第 3 季中國經濟成長率 6.5％，比上一季少 0.2 個百分點，經濟下行之勢日漸明顯，消費減速就是原因之一。

自去年 12 月起至今，中國的社會消費品零售總額成長率已降至個位數。今年 9 月國產乘用車銷售量較去年同期衰退 13.2％，創 7 年來最大降幅，也是連續 3 個月下跌。

《紐約時報》今年 8 月稱，中國已迎來「消費降級」時代：人們開始騎車而不打車、喝啤酒而不喝雞尾酒、放棄健身房，學大媽去廣場跳舞，「不出去約會、不願生小孩 ，人們談的都是如何減少開支。」著名博客（中國用語，指部落客）麻寧的《這屆年輕人，做好過苦日子的準備吧！》一文稱：「消費降級時代轟然而來。」

經濟下行，飯局減少，茅台上桌機會下降，股價跟著走跌。「茅台跌了，就是一個時代的結束，要從奢華瘋狂消費變成正常了⋯⋯，」一位在中國做貸款生意的台商董事長說。

他形容，過去茅台就是最好的名片，應酬場子大家拿出各種茅台來，動輒人民幣幾 10 萬元。

現在，政府禁奢，一到場子，大家改用寶特瓶裝茅台酒，以免被拍照檢舉，「神秘兮兮的從袋子裡拿，結果寶特瓶一拿出來，茅台倒出來又是透明跟水一樣⋯⋯，Feel（感覺）都沒了。」台商董事長說。

投資遞減》招商必飲受波及

除了消費降級，茅台失色的另一大環境因素是投資遞減。茅台一向是官商宴席談生意的要角。2016 年官媒新華社稱，地區領導「喝茅台是為了招商引資，『談生意必在酒桌』已成定式。」

茅台曾是「三公消費」主力，囤積茅台亦成高官身分象徵：天津醫藥集團前黨委書記張建津，連一般茅台也不喝，只喝 15 年份以上的茅台；解放軍總後勤部前副部長谷俊山落馬，家中搜出 1 千 8 百箱茅台。在習近平宣布打貪後 1 年，茅台市值在 2013 年縮水一半，其政治色彩由此可見。

中國交通銀行國際首席策略師洪灝發現，茅台股價是中國基礎建設投資的先行指標：它股價上漲比基建投資成長領先一季到兩季。

不過今年 1 月以來，中國的固定資產投資成長率不斷下降（見上圖）。今年上半年中國基建投資增速 7.3％，只有去年同期 1/3。投資趨緩，領導與商人觥籌交錯談生意減少，茅台股價跟著失色。

經濟轉型》股王屬性洩窘境

茅台的興衰亦反映經濟轉型。在美國，近年來市值飆漲的公司為蘋果、Google 等科技業。它們和政治關聯低，其產品技術能外溢其他領域，不斷有人運用這些技術在各領域創造收入，它們是經濟成長動力。

中國近年來市值大漲的代表則是茅台，它和政治關聯高，其獨特的釀造技術無法與其他領域分享。茅台是經濟成長的結果，而非原因。

如今茅台走下神壇，意味著經濟轉型的契機。若未來更多「利人利己」的企業能取代茅台，就將是中國經濟另一個春天的來臨。

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來源：《商業周刊》 1617 期

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