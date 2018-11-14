台泥第三季每股賺1.2元 前三季EPS 3.35元再創10年新高

台泥 (1101) 受惠中國「錯峰生產、減量保價」政策，前三季水泥價平量漲，每公噸平均漲價幅度約 33%，第三季毛利率為 27%，EPS 為 1.2 元，累計前三季獲利更大增 2.22 倍，每股盈餘 3.35 元，再度創下過去 10 年的最好表現。由於第四季到明年第一季前屬中國的趕工期，除水泥需求大增，價格更持續上漲，將推波獲利進一步向上。台泥第三季合併營收 322 億元，與 2017 年同期相較，合併營收年增 39%，合併稅後純益及每股盈餘分別增加 140% 及 150%。合併稅前利益 83.35 億元，年增 140%，歸屬母公司稅後淨利 59.34 億元，年增 202%，每股盈餘為 1.20 元。



累計今年前三季合併營收為 896.57 億元，稅後純益約 170 億元，年增 146%，營業毛利 246.65 億元，年增 97%，毛利率為 27%，歸屬母公司稅後淨利 159.44 億元，每股盈餘為 3.35 元，較 2017 年母公司稅後淨利與每股盈餘同期分別增加 222% 及 175%，每股盈餘更已大幅超越過去 10 年最佳獲利水準。



台泥今年中國前三季出貨量大致每個月 450 萬公噸，與歷年持穩，但受惠中國政府「錯峰生產、減量保價」政策，每公噸平均出廠價比去年同期上漲 33% 之多，成為驅動獲利成長的最大動能。展望第四季，由於第 4 季到明年 1 月底進入中國的趕工期，水泥需求大增，目價格只漲不跌，11 月以來台泥華南兩廣地區的水泥出廠價每公噸再漲人民幣 20 元，華東地區每公噸漲 50 元，西南地區每公噸漲 50 元，第四季獲利有機會再創高峰。

