樺漢擬籌資辦現增與發可轉債 每股純益恐遭稀釋

鴻海 (2317-TW) 集團旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW)，第 3 季雖然獲利亮眼，本季及明年展望也不看淡，外資也給予買進評等，但公司擬辦理 600 萬股現金增資，及上限 60 億元的可轉換公司債 (CB)，外界擔憂恐稀釋每股純益表現，今(12) 日股價盤中重挫逾 5%，最低來到 222.5 元。

樺漢昨 (13) 日宣布，董事會通過決議辦理現金增資發行新股 600 萬股，以及發行總面額上限 60 億元，國內第三次無擔保公司轉換債，因應海外第一次無擔保轉換公司債 (ECB)，暨國內第二次無擔保轉換公司債，持有人執行賣回權所衍生之還本及利息補償金資金需求。

法人推估，樺漢發行新股後，恐稀釋每股純益約 8%，轉換債方面，若以今 (14) 日平盤價 236 元計算，並全數轉換的情況下，對每股純益稀釋可達 30%，將影響每股純益表現，也導致樺漢今日盤中一度下挫逾半根跌停。

不過，展望未來，樺漢認為第 4 季在併購效益逐漸顯現，以及認列營業費用等短期成本好轉，營收估將呈現高個位數季增，營益率可望持穩第三季的 4.6%，明年在完全認列帆宣下，旗下 S&T 品牌業務毛利率提升下，營收獲利表現可望續強。

樺漢第三季營收 199.81 億元，季增 36.2%、年增 68.1%，毛利率 20.9%、營益率 4.6%，季增 2.1 個百分點、年減 0.1 個百分點，稅後純益 3.35 億元，季增 31.5%、年增 19.5%，每股純益 4.35 元，累計樺漢前三季營收 454.79 億元，年增 130%、稅後純益 7.96 億元，年增 2%，每股純益 10.38 元。