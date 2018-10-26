降低中國市場飽和影響 台泥砸340億攜手土耳其大廠 轉攻歐非水泥商機

台泥 (1101-TW) 今 (26) 日宣布，擬透過新設立全資荷蘭子公司，投資不超過 11 億美元(約新台幣 340 億元)，與土耳其最大水泥集團 OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu)，成立合資公司 JVC，台泥將取得 4 成股權，搶攻歐洲與非洲水泥商機，有助公司拓展全球布局，也能降低中國水泥市場飽和的影響。

按照台泥規劃，將成立全資荷蘭子公司 Dutch TCC Holdings，並授權董事長以不超過 11 億美元進行合資案，與土耳其最大之水泥集團 OYAK 洽談，共同成立合資 JVC，台泥取得 JVC 40% 股權，OYAK 則將持有 60% 股權。

台泥在大中華地區已具 7500 萬噸產能，為排名第 6 的業者，但隨著中國水泥市場漸趨飽和，去產能及錯峰生產常態化，台泥擴大產能發展策略的效益已經大不如前，因此在土耳其取得有利地位，將有助未來台泥的全球佈局。

此外，台泥也規劃，透過合作夥伴 OYAK 及土耳其在地中海地區的特殊地位，未來不排除利用 JVC 採取策略性併購、策略聯盟等商業作為，也有助公司成為具影響力的水泥業者。

據了解，OYAK 目前年熟料產能約 1200 萬噸，旗下共計 13 套熟料生產線、45 個預拌混凝土廠，版圖橫跨土耳其境內馬爾馬拉海、黑海、地中海、安那托利亞高原等主要市場，去年實際銷量占土耳其國內市場 16%。