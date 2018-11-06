台泥太陽光電二廠工程啟動 明年Q2完工投入營運

台泥 (1101-TW) 積極布局綠能事業，今 (6) 日宣布，位於彰濱廠區第二期光電廠 10.1MW 工程正式啟動，預計明年第二季完工，年發電量可望達 1382 萬度，若加上先前完工太陽光電一期、及籌設的陸域型風力發電機組 21.6MW，屆時台泥彰濱廠區綠能規模，將達 33.7MW。

台泥綠能第一期光電廠 2MW 目前位於彰濱工業區，已完工並聯，第二期工程 10.1MW，今年 10 月取得能源局電業籌設許可，預計明年 6 月底前完工，估年發電量達 1382 萬度。

台泥董事長張安平表示，太陽光電一、二期，加上籌設之陸域型風力發電機組 21.6MW，屆時在彰濱廠區執行中的綠能共 33.7MW，估 20 年發電達 14 億度，等於每年可供應 33 萬用戶家庭用電，總減碳量達 77 萬噸，減碳相當於 1977 座大安森林公園。

張安平進一步表示，彰濱廠區目前正計畫一座 6 公頃儲能廠，有再生能源「創能」，同時需要儲能廠「備能」，綠能供電才能源源不絕，彰濱台泥綠能大樓也將規劃成為能源轉型的基地。

台泥目前綠能布局除一、二期光電廠，風電電廠一期 7.2MW，已於 9 月通過電業審查會，預計同樣於明年 6 月底前完工，預估首年發電量 1907 萬度；風電電廠二期 14.4MW，則預計於今年底啟動環評，預估首年發電量 3813 萬度。