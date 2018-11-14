貨櫃三雄Q3獲利低迷 Q4二大利多帶動有望淡季不淡

受高油價衝擊，貨櫃海運業者第 3 季旺季獲利表現低迷，陽明 (2609-TW) 連虧 3 季，萬海 (2615-TW) 單季獲利年減 66%，而長榮 (2603-TW) 則是年衰退 80%，所幸，第 4 季油價明顯回落，再加上貨主趕著明年美國恐加徵關稅前出貨，10 月以來，傳統淡季見到美國線運價甚至較第 3 季還高，淡季不淡可期。

萬海第 3 季合併營收 173.28 億元，年增 9.58%，並創 15 個季度以來新高，反映旺季運量成長，不過，在油價高漲的陰霾下，毛利率衰退 8.09 個百分點至 7.03%，儘管營業費用管控得宜，單季稅後純益僅剩 4.31 億元，年減 66%，每股純益 (EPS)0.19 元。

累計前 3 季萬海合併營收為 481.85 億元，年增 7.15%，因連續 3 季毛利率遭壓抑在個位數，導致稅後純益年減 57% 至 8.37 億元，EPS 0.38 元。

長榮同樣因高油價獲利逆風行，儘管第 3 季合併營收年增 9.04% 至 452.81 億元，創單季新高紀錄，然而毛利率下滑 3.55 個百分點至 7.32%，稅後純益 7.08 億元，年減幅 81%，EPS 0.17 元；累計前 3 季長榮稅後虧損 3.99 億元，差於去年同期大賺 68.24 億元，EPS -0.09 元。

另外，日前公布財報的陽明，第 3 季稅後純損 9.1 億元，差於去年同期獲利 12.64 億元，每股虧損 0.35 元；累計前 3 季虧損 66.74 億元，每股虧損 2.57 元。

由於國際油價上漲，前 3 季平均燃油價格年漲 28.38%，對海運業者造成大幅度衝擊，所幸近來油價持續回落，可觀察到布蘭特原油過去一個月來跌幅超過 20% 來到每桶 64.04 美元，而 12 月紐約輕原油期貨昨 (13) 日收盤更大跌 7% 來到每桶 55.69 美元，創今年以來新低，也是逾 3 年的最大單日跌幅，顯然本季油價壓力對海運業者而言大幅減輕。