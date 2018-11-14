〈布油入熊市〉油價6週內回吐今年漲幅 明年供給恐淹沒需求？

油價不久前甫登上 4 年高點，但卻在短短 6 週內，全數吐回今年所有漲幅並摔入熊市，市場分析師認為，這波跌勢主要是反映出油市未來基本面，正出現變化。

一個月前，交易者還在擔心石油短缺會將油價推升至每桶 100 美元，但現在 2019 年初的供給卻恐怕淹沒需求。

因此油價與 10 月初價格相比，每桶掉了 20 美元以上。10 月初 Brent 原油漲至每桶近 87 美元，而 WTI 原油每桶僅略低 77 美元，但現在布蘭特原油價格已跌入熊市，較其 52 週高點的跌幅在 20% 以上。

這一路來，紐約輕原油 (WTI) 創下了自 30 多年前開始在紐約交易以來最長跌勢，目前已累積下跌 12 個交易日，紐約輕原油 (WTI) 週二 (13 日) 收在每桶 55.69 美元，為 2017 年 11 月 16 日以來最低收盤價。

WTI 曾在 10 月 3 日登上 4 年高點，當時市場面臨美國重啟對伊朗的制裁，因為整個 9 月蔓延著制裁威脅 (每日供應量可能減少 80 萬桶)，引發市場臆測石油進口國恐怕找不到供應商。

而除了美國重啟對伊朗的制裁以外，分析師更綜合了以下「四大」壓垮油價的重要原因：

1. 股市拋售

這使得油價容易受到股市拋售時的回檔影響，在原油期貨觸及高點後一週，S&P 500 內有 2/3 股崩跌進入修正領域。

這引發廣泛市場衝擊，投資者開始削減原油期貨在內的風險資產。雖然石油和股市走勢不一定連動，但在上個月拋售潮期間，油價和股價走勢卻密切連動。

就在投資者開始拋售股票和大宗商品之際，市場對石油需求疲軟的擔憂也加劇。

2. 消費前景疲軟

OPEC 和 IEA 今年 10 月均表示，石油消費增長低於先前預期，凸顯全球經濟成長趨緩的跡象，其肇因包括貿易緊張局勢、利率上升和新興市場貨幣疲弱。

過去 2 個月來，美元兌一籃子貨幣漲幅接近 3%，這也使美元計價的原油更加昂貴 (對其他幣別持有者而言)。

3. 產量上升

全球三大產油國的產量正處於或接近史上高點，OPEC 正在協調增產的過程。

近幾個月，美國產出量已經達每日 1100 萬桶，同時俄國產油量也大致同一水平，達後蘇聯時代的高位。沙國產油量雖落後，但 10 月也達 1060 萬桶 / 日之多。

產量上升但需求前景疲軟，如今市場上多數人相信明年初石油將供應過剩。

4. 伊朗豁免權

美政府允許 8 國未來 6 個月可持續向伊朗進口原油，這也減弱了油價上升力道。

因應需求增長前景不穩，加上油價崩跌，OPEC 與其盟國現在正考慮進行新一波減產。