郭智輝：財劃法修正刪了經濟部300億 輝達、美光及AMD等大廠計劃恐受累

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-24 20:36

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經濟部長郭智輝於今 (24) 日下午召開「財劃法修正對本部主管業務影響說明記者會」，他指出經濟部預算會刪減約 300 億，許多重要計劃會受影響或延宕，如公共建設被刪 109 億，影響最大的是自來水供水改善工程、水庫和河道清淤；科技計畫被刪 116 億，則與輝達、美光、AMD 等大廠簽約的計畫內容則可能受影響。

《財劃法》修法以後，郭智輝指出，經濟部預算將會刪減約 300 億，在公建計畫少 109 億，科技計畫減 116 億，一般支出減 74.4 億。意即，對於經濟部的部內針對改善民生經濟的公共建設計畫、科技研發的計畫等，攸關民生福祉與台灣產業的發展，相關的政策與計畫的推動，可能都會因為中央財源減少而受到影響跟延宕。

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舉例來說，水利署針對自來水地區的供水計畫、地方供水改善計畫、跨縣市治水計畫等，未來都可能必須交由地方自行改善，經濟部無法再負擔此類的建設，像是今年有三重跟蘆洲區域的規劃，這些都是必要回歸到地方自己的興建跟規劃。

此外，石門水庫到新竹的聯通管計畫、新竹和台南的海水淡化廠工程、曾文水庫清淤等工程，這些計畫都會涉及跨縣市整合的問題，未來都必須交由地方政府自己去協調處理。

此外還有各種科技專案計畫都會受到影響，例如 F16 型戰機維修中心的推動計畫、太空產業推動與人才培育計畫等，此類計畫有很多都需要以國家為出發點發展計畫，只有在地方有預算的話都會面臨到發展困難的問題，國防經濟的人才培育絕對不能被放棄，但現在這樣的狀況相當令⼈擔憂。

在推動產業與科技創新上，經濟部也扮演著協助的角色。經濟部轄下的技術司，經濟部針對關鍵產業推出許多重要的計畫，例如：智慧製造關鍵技術的研發、高階智慧物聯網晶片的應用計畫、AI，相關研究、6G 產業的發展等，這些計畫透過中央政府中長期的投資跟努力，減少企業在研發上的負擔，強化企業的國際競爭力。未來經費刪減後，這些研究的計畫可能都會受到影響，不利台灣整體產業的發展。

技術司司長邱求慧說明，經濟部邀請外商來台帶動國內技術研發，多與外商簽訂長年度契約，可能因預算減少，影響到後續我們的履約能力，進而影響外商投入的多寡和意願。

水利署方面，副署長黃宏莆指出，在防洪防災、颱風完之後的復建工程等，都必須要有計畫性編列預算來處理，如果 2025 年就財劃法就上路，有些工程要做取捨，導致風險提升。例如供水改善、多元水源開發工作、珍珠串計畫、水庫清淤等，供水部份恐怕會影響到未來四年的執行。