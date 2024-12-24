〈國泰投信展望〉張錫：人型機器人最快要到2027年 看好長線趨勢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-24 21:22

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輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳與台積電董事長魏哲家掀起機器人熱潮，多檔概念股連日漲翻天，國泰投信董事長張錫今 (24) 日表示，目前發展仍處於「專用型機器人」，人型機器人最快要到 2027 年才會問世，真正放量可能要等到 2030 年，看好長線趨勢。

張錫表示，事實上，機器人最早是應用在工廠自動化設備，現在進到所謂的「專用型機器人」，例如長期照顧服務、3K 的工作或特別場景，至於人型機器人，最快也要到 2027 年。

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張錫指出，在軟硬技術整合下會越來越厲害，要看比較長線的發展，不過，真正成熟應該要到 2030 年，才會進入大量生產階段，「機器人應用在 AI 趨勢下會越來越多」。

張錫認為，隨著雲端算力越來越多，終端的晶片越來越便宜，硬體的結構也越來越符合，長線來看，是一個很好的市場，但短線來說沒有那麼容易。

如同近期討論的量子電腦一樣，雖然材料都還沒有出來，但也是很厲害的產品，能不能順利生產、達到效果是需要時間的，也需要克服技術、材料各方面才能達到，張錫認為，「機器人長線趨勢都在」。

至於機器人相關次產業方面，張錫指出，現在專用型機器人就已經需要很多感測器等元件，由於這種機器人的執行動作與指令比較簡單、比較直線，因此，在專業環境之下，機器人就會開始運作。

不過，若是要讓專用型機器人導入 AI，跟人一樣的思考模型，就還需要一段時間，相信未來其專業領域的工業會慢慢發展，但主軸仍在 AI 算力上，才能帶動終端應用越來越多。