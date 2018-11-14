不用擔心油價上漲 美國 俄羅斯與沙烏地阿拉伯產量紛紛創新高

國際能源總署 (IEA) 週三公布月報顯示，美國，俄羅斯與沙烏地阿拉伯的原油產量均創新高點，使得全球供給大幅超越需求。

IEA 說，上個月，全球最大三個產油國的原油產量，推升了全球供給，達每日 1.007 億桶，較去年同期每日高出 260 萬桶。

自 5 月以來，全球每日原油產量較去年同期增加 180 萬桶。其中，美國每日產量增加 100 萬桶，沙烏地阿拉伯與俄羅斯每日分別增加 62 萬桶與 44.5 萬桶。

本週稍早，IEA 在發布的全球能源展望年報中說，在直到 2040 年的主要預估情況中，預期未來六年，在全球的原油與汽油的產量成長中，美國將分別佔 75% 與 40%。而產量成長的主要推手為頁岩油。IEA 預期，到 2020 年代中期，美國頁岩油供給預期將成長逾 1 倍，至每日 920 萬桶。

美國原油價格近來自 10 月所創的四年高點大跌逾 20%，跌進了空頭市場領域。週三開盤前，原油已連續 12 天下跌。供給增加，全球經濟成長減緩，川普政府對伊朗進行制裁，却又允許部份國家持續購買伊朗原油，為主要利空因素。

此外，川普總統一直支持低油價。週一，他再度發布推文，敦促讓油價進一步走低。