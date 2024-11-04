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國際油價大漲2% OPEC+宣布延長自願減產措施

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-04 09:30

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OPEC+宣布延長自願減產措施。（圖：Shutterstock）

石油輸出國組織（OPEC）周日（3 日）宣布，8 個 OPEC 和非 OPEC 產油國決定將原定 11 月底到期的日均 220 萬桶自願減產措施，延長到 12 月底。

上述聲明說，沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼等 8 個 OPEC + 成員國，決定延長自願減產措施，未提及是否將於明年 1 月開始回撤這部分減產力度。


這 8 個產油國重申了完全遵守自願減產目標的決心，今年初以來產量超出配額的國家，將在 2025 年 9 月之前完成補償性減產義務。

上述 8 國最初於 2023 年 11 月宣布日均 220 萬桶的自願減產措施。今年 6 月初，這 8 個產油國宣布，將這部分自願減產措施延長至 9 月底，並於 9 月初決定再次延長至 11 月底。

布蘭特原油 1 月期貨亞洲盤周一盤中上漲 1.37%，報每桶 74.10 美元，西德州原油（WTI）12 月期貨上揚 1.4%，報每桶 70.46 美元。兩大國際原油稍早一度上漲 2%。

據《彭博》報導，Onyx Commodities 石油研究部門主管 Harry Tchilinguirian 表示：「市場環境贏了，OPEC + 顯示出它不能忽略當前總體經濟聚焦在中國和歐洲的現實因素，這顯示了原油需求成長疲弱。」

不過，有機構分析稱，產油國推遲增產，可能無法發揮提振油價的作用。國際能源署（IEA）預估，即使 OPEC + 不增加石油供應，明年全球原油市場仍會面臨供過於求的局面。花旗集團和摩根大通均預測，2025 年石油價格將跌到每桶 60 美元。

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OPECOPEC+減產原油油價

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