美股周一開門黑 川普：都怪民主黨未來可能給我惹的麻煩

周一美股集體低開，科技股繼續領跌大盤。開盤兩小時，道指已跌逾 400 點，或 1.6%，納指跌逾 200 點或 2.8%，標普跌 1.6%。

午盤前，蘋果跌幅擴大至超 5%，推特跌 6.3%，蘋果跌超 5%，特斯拉跌超 5%，亞馬遜跌 4.6%，奈飛跌 4.7%，谷歌母公司 Alphabet 跌 2.9%。

周一也是美國退伍軍人日，美國總統這一天一般不參加任何公共活動，但總統川普仍發推文表示，「民主黨可能對總統進行的騷擾引發了股市的巨大問題！」

川普的意思是，中期選舉之後，民主黨奪得眾議院多數席位，有可能擴大對白宮和川普的各種調查。

據彭博社數據，上周三中期選舉之後，標普 500 指數一度連漲三日，為 2002 年以來首次，也是半個世紀以來，中期選舉後，該指數連漲天數第二長的一次。 排第一的是 1982 年的中期選舉，當時標普 500 連漲超 6 日。

但現在這一切都成為了歷史。截止午盤後一小時，道指下跌 1.87%，標普 500 下跌 1.63%，納指下跌 2.5%。

MarketWatch 指出，分析師普遍認為，美股的下跌主要原因包括聯準會貨幣政策和外貿政策造成的美股波動性的增強，而非中期選舉結果。

兩周前，川普總統曾預測，如果民主黨贏得中期選舉，股市將走低。

川普在推文中寫到，「上次大選之後，美股大幅上漲，但目前暫停了－－人們在等待中期選舉的結果。如果你們想讓你的股票下跌，那麼我強烈建議你們給民主黨人投票。他們喜歡委內瑞拉的金融模式，即高稅率和開放的邊界！」

RiskHedge Report 分析師 Stephen McBride 指出，歷史數據顯示，美國中期選舉之後，美股往往走高。

自 1946 年以來，美國已進行了 18 次中期選舉。不管是哪種政治組合來掌管國會，每一次股市都會在選舉後的 12 個月內走高。

從漲幅來看，股市在中期選舉後的一年中平均上漲了 17%。如果從年度中期低點來衡量，結果會更好。以該低點起算，未來 12 個月股市平均上漲 32%。

此外，現在正是總統任期的第三年，是歷史上最強勁的股市年。從 1928 年至 2016 年，在四年的總統任期中，第三年任期的股票殖利率最高，逼近 14%，其餘三年都在 6% 左右或以下。第二年股票殖利率最低，剛過 4%。

金融部落格 Zerohedge 指出，1901 年至今，當美國政府出現「分裂」國會時，中期選舉後的股票回報率往往更高。所以，如果美股今年以下跌作收，那麼將會是歷史性的第一次。

2018 年 11 月 7 日，美國中期選舉最終結果出爐。民主黨時隔八年重奪眾議院、參議院繼續掌控共和黨。這也標誌着美國再度迎來「分裂」國會。