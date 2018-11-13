華爾街股票交易員將獲史上最高分紅 明年前景不容樂觀

據路透社報導，薪酬諮詢公司 Johnson Associates 調查顯示，受市場波動性增強影響，今年華爾街股票交易員、基金經理、商業銀行家、承銷商甚至會計師的年終獎都將再次較前一年「適度」增長。其中，華爾街股票交易員將獲史上最高分紅，但 2019 年的前景卻不太樂觀。

Johson 董事經理人 Alan Johnson 表示，儘管今年利率與股市波動性穩步上升，但較去年而言，華爾街公司更有實力來擴大對員工的獎勵。Johnson 認為，

「主要的投資和商業銀行業務繼續保持強勁的表現，特別是在股票交易和承銷方面。私募股權公司連續第二年實現健康的財務業季和強勁的融資。金融服務整體業務對人才的需求也是預計今年年終獎將上漲的一大因素。」

受益於第三季華爾街主要銀行股票交易的強勁增長，股票交易員的獎金將增加 15％至 20%，較 2017 年的預估（－5% 至 0%）有了大幅的增長；但投資銀行諮詢獎金將出現下降（－5% 至 0%），主要原因是今年投資銀行諮詢業務較去年大幅減少。

調查指出，儘管債券交易仍相對比較低迷，但預計固定收益交易員的獎勵仍將增加 5%，較 2017 年的預估（－10% 至－5%）仍有較大幅度的提高。

然而，Johnson 諮詢公司警告，「2019 年的不會如此美好」。 銀行業將受到包括來自地緣政治、費用降低、科技發展等方面的挑戰，可能會選擇裁員和降低薪酬的方式來應對。

Alan Johnson 稱，「持續的業務挑戰，包括費用壓縮，地緣政治影響以及技術驅動的業務效率的提升，可能會對薪酬和員工數量產生下行的影響。從現在到 2019 年第一季，我們預計公司將通過自然減員和選擇性辭退來減少員工數量。雖然金融行業的業務本身，仍然健康，但行業風險也將接踵而至。」

實際上，華爾街不少投行，比如高盛，已經在尋求削減成本的辦法，來提高利潤。華爾街見聞此前文章提到，就在上周三，高盛宣布提拔 69 名員工為合夥人，創該銀行 1999 年上市以來最少的一屆。 較上一次提拔，2016 年任命的 84 人少了五分之一。按照高盛的傳統，合夥人的任命是每兩年進行一次。截至去年 7 月，高盛合夥人合計持股比例也較 1 月的 5.65% 降至 4.79%，遠低於 1999 年 5 月高盛首次公開募股後的逾 60%。

從上一任 CEOLloyd Blankfein 開始，高盛致力於用技術改造華爾街。目前高盛 60%-70% 的股票交易已經完全由電腦控制。2000 年頂峰時，高盛在紐約總部的美國現金股票交易櫃檯僱傭了 600 名交易員，但到 2017 年只剩下兩名。