〈美國會分裂〉期中選舉結果出爐 美元牛市有風險

根據《彭博社》報導，美國期中選舉結果出爐，民主黨奪回眾議院掌控權，導致美元承壓；分析師認為，美元牛市將面臨風險。

台北時間週三晚間 9 點 18 分，Investing.com 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌 0.54%，至 95.80。

美國於 11 月 6 日舉行期中選舉，開票結果顯示，民主黨奪回眾議院、共和黨保住參議院，呈現「分裂國會」態勢，並未出現徹底顛覆當前政治版圖的「藍色浪潮」。

「分裂國會」的選舉結果，降低了對經濟成長、財政刺激政策的預期；摩根士丹利外匯策略師 Hans Redeker 於報告中寫道，選舉結果「對我們看跌美元的論點，提供了支持。」

摩根士丹利報告稱，民主黨取得眾議院控制權，將可有效地對共和黨加以制衡。

法國農業信貸 (Credit Agricole) 分析師 Valentin Marinov 表示，民主黨奪回眾議院，削弱了對財政刺激政策的預期，預估美元將因此走軟。

花旗集團 (Citigroup) 外匯策略師 Todd Elmer 則指出，選後拋售美元的情形，未必如預期嚴重。

Elmer 強調，美元走貶只是短暫現象，建議投資人逢低布局。