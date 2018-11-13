蘋果重挫5% 雙十一iPhone熱銷不敵投行供應商齊看衰

雖然蘋果榮膺今年雙十一阿里平台手機最熱銷品牌，但供應商和分析師都釋放了前景遜於預期的信號。雙十一之後的第一個交易日，蘋果股價重挫。

美東時間 12 日周一，蘋果低開低走，開盤跌超 2.6%，早盤一度跌破 193.80 美元，創今年 7 月 31 日以來盤中新低，日內跌幅擴大到 5% 以上，最終收跌 5.04%，收報 194.17 美元，同樣收創 7 月 31 日以來新低。蘋果供應商股價集體重挫。Lumentum 收跌 32.98%，Universal Display 收跌 13.07%，凌雲半導體收跌 13.86%，Synaptics 收跌 8.21%，Qorvo 收跌 6.38%。

蘋果大跌拖累，資訊技術板塊在標普 500 各板塊中領跌，跌幅超過 3.5%，標普 500 當天收跌 1.97%，道指收跌 602.12 點，跌幅 2.32%，納指收跌 206.03 點，跌幅 2.78%。

本周一盤前，兩家蘋果供應商 Lumentum 和 Japan Display 下調了各自的業績預期。摩根大通下調蘋果目標價，花旗因看衰 iPhone XR 業績而大幅下調一家蘋果供應商的目標價。

技術供應商 Lumentum 下調了公曆今年第第四季的業績前景，其 CEO Alan Lowe 表示，公司的一大客戶要求大幅削減產品的出貨量。

雖然 Lowe 沒有明確到底是哪位客戶，但市場迅速將目光對準蘋果。因為 Lumentum 為 iPhone 新品提供面部識別功能 FaceID 和增強現實技術的前置攝影機生產組件。在截至於公曆今年第二季的 2018 財年報告中，Lumentum 將蘋果列為最大客戶，蘋果相關業務占該司營業收入的 30%。因此，Lowe 的表態被市場視為暗示蘋果業績不佳。

巧的是，北京時間周一，iPhone 的顯示屏供應商、日本企業 Japan Display 公布財報顯示，連續六個季度虧損，且下調了全年的業績預期，將全年銷售預期增速從此前的 10%-12% 降至 5%-15%，全年預期營業利潤率從 2%-3% 降至 1%-2%。

同在周一盤前，摩根大通分析師 Samik Chatterjee 本月第二次下調蘋果目標價，從 270 美元降至 266 美元，保持超配評級不變。本月 2 日，他將目標價從 272 美元降至 270 美元，當時源於擔心美元升值令 iPhone 的外幣售價更高。

本周一 Chatterjee 下調了蘋果的盈利預期，認為中國等新興市場宏觀經濟環境疲弱和美元走強影響 iPhone 銷售。他將今明兩年 iPhone 的預期銷量分別降至 2.14 億部和 2.18 億部，分別下調了 200 萬部和 1000 萬部，將 2019 和 2020 年的預期蘋果每股收益（EPS）調降 0.1 美元。

周一稍早，花旗分析師 Atif Malik 下調了蘋果半導體組件供應商 Skyworks Solutions 的股票評級，由買入降至負面，將目標價猛砍近 27% 至 85 美元。花旗稱，調降 Skyworks Solutions 部分源於，中國市場的智慧型手機需求更為疲軟，10 月起預購的 iPhone XR 銷售令人失望，這可能影響 Skyworks Solutions 明年的產品銷售增長。

另外，稍早華爾街見聞提到，機構研究機構 Longbow Research 也提到 iPhone 在中國市場可能表現不佳。其認為，iPhone 在中國面臨需求下滑的潛在風險。

「iPhone 已經開始出現一些風險苗頭，iPhone 訂單年增率增速減弱，百度的 iPhone 搜尋趨勢也亮起了紅燈」，Longbow Research 分析師 Shawn Harrison 在報告中寫道，百度的 iPhone 搜尋量「在 10 月份直線下滑，顯示出中國需求萎縮的潛在風險」。

iPhone 銷量觸及天花板 第三季財報已暴露隱憂

本月 5 日，蘋果股價三個月來首次盤中跌破 200 美元，市值跌破 1 兆美元大關。在此之前的一個交易日本月 2 日，蘋果公司發布財報顯示，第三季 EPS 好於預期，但 iPhone 為首的三大硬體銷量均遜於預期，新興市場疲軟形勢下，第四季營收指引偏謹慎，令市場擔憂 iPhone 的銷售旺季表現。當天盤後公布財報後，蘋果股價盤後一度跌超 7%。

不斷下滑的銷量數據至少已經說明，iPad 和 Mac 客戶群還不能完全承受不斷的漲價。而且，事實上，蘋果手機銷量過去幾個季度明顯觸及了天花板，第三季增長 0.5% 基本可以忽略不計了。

同時，更有意思的是，蘋果公司在這一財報中為了證明服務收入年增率增速沒有跌落 20%，將去年同期的同類收入中刪除了 6.4 億美元的一次性利多。通過「強行」將去年同期收入壓至 79 億美元（原值為 85 億），證明剛過去的 9 月財季服務收入年增率上漲了 27%。

《華爾街日報》援引研究蘋果公司的哈佛大學商學院教授 David Yoffie 的話稱，庫克的團隊可能至少要花一年時間，才能證明服務收入和更昂貴的設備能抵消設備銷量持平或下滑的影響。

本月 2 日當天，Rosenblatt Securities、美銀美林和 RBC 資本市場不約而同地下調了蘋果的評級或是目標價。Rosenblatt Securities 和美銀美林均將蘋果的評級降至中性。美銀美林將目標價從 235 美元降至 220 美元，RBC 由 250 美元降至 240 美元，評級仍為跑贏大盤。

天貓雙十一帶來好消息 但蘋果丟掉第一位置

蘋果最近並非沒有好消息。剛剛結束的今年天貓雙十一全球狂歡節成交額刷新最高紀錄，達到 2135 億元，在天貓公布的 24 小時行業 Top 品牌中，蘋果位居第一，華為和小米分居第二和第三位，都躋身於單日銷售額破億元的品牌之列。

Counterpoint Research 的研究主管 Neil Shah 認為，這對蘋果是正面的跡象，因為小米和華為以往就名列前茅。這顯示出，中國的智慧型手機用戶在迅速成熟，尋求購買更高端的手機，這對蘋果和其他品牌都是好消息。

但從具體數據上看，華為旗下手機品牌榮耀應該是今年雙十一的行業最大贏家。

第一財經報導指出，在過去，因為 iPhone 單價較高，蘋果一直把持着中國電商大促中手機銷售額第一的位置。但在去年，榮耀在京東、天貓雙平台的銷售額達到 40.2 億元，其中在京東上的銷量和銷售成績均超越蘋果。而今年，根據榮耀公布的戰績，榮耀的銷售量以及銷售金額在天貓和京東兩個平台都超過了蘋果。

榮耀手機官方微博宣布，截至 11 月 11 日 24 點 00，榮耀獲雙十一天貓平台手機品牌銷量、手機品類品牌官方旗艦店銷量和銷售額三冠王；在京東平台包攬 11 月 11 日手機銷量 & 銷售額，在 11 月 1 日到 11 日期間，榮耀的累計銷量和銷售額 & 安卓手機累計銷售額四冠王。而且，無論是在天貓平台的品牌銷量，還是在京東平台的銷量和銷售額，榮耀均超越蘋果。

諾為諮詢 CEO 李睿向第一財經表示，蘋果這兩年的創新乏力也給了其他手機巨頭一定的機會。寡頭釋放出來的空間相當可觀，在中國，蘋果正在失去自己的優勢。「手機巨頭之間的競爭也在加劇，第一輪中小品牌廠商的洗牌結束，頭部品牌的洗牌正式開始。」