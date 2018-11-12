美國新焦點：中選後，「通俄門」和邊境牆兩場大戰即將打響

美國總統川普想打移民牌，繼續喚起民眾支持；民主黨想將「通俄案」調查進行到底，掀翻川普。中期選舉過後，民主黨拿到了眾議院，共和黨擴大了在參議院的優勢，川普解僱了「縱容」通俄調查的前司法部長塞申斯，大戰一觸即發。

對於市場來說，川普帶來了預期，也創造了新的不確定性。

川普一定要修牆

民主黨控制眾議院後，川普政府通過國會撥款建造美墨邊境牆的計劃恐成泡影。但是，川普曾多次威脅，如果國會不批預算，不惜讓部分運轉良好的政府機構關門（民怨沸騰，屆時「鍋」在國會）。

如果美國政府出現關門，最先受到波及的將是國土安全部等少數機構，國土安全部最快可能 12 月 8 日中午 12 點 01 分就「斷炊」。

目前，眾議院相關法案將為修建隔離牆提供 50 億美元，而參議院法案則授權 16 億美元。

美國新一屆國會要於明年 1 月宣誓就職，所以現在共和黨還有一個多月的時間，在眾議院通過修牆預算。但共和黨來說，最重要的國防預算已經通過。

民主黨要把通俄案調查進行到底

參議院還需應對美國前司法部長塞申斯被迫辭職的事情。在中期選舉結束後 1 天，川普就要求塞申斯主動辭職。

塞申斯在參議院深耕 20 年，是共和黨第一位支持川普競選總統的參議員，川普上台後獲任命為司法部長。但由於塞申斯也參與了川普的競選活動，因此在針對川普陣營的「通俄案」調查中，他選擇迴避的立場，躲過了政治鬥爭的旋渦，但同時也失去了川普的信任。

塞申斯「被」辭職之後，川普任命塞申斯辦公室主任惠特克（Matthew Whitaker）擔任代理司法部長。惠特克站在川普這邊，他嚴厲批評「通俄案」調查，並建議限制這項調查。

因此，國會上下高度關注「通俄案」後續調查的進展，以及主導調查司法部副部長羅森斯坦（Rod J. Rosenstein）和直接負責調查的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的職權限制和去留。

美國國會在這一問題，預計將和川普陷入衝突。目前，跨黨派參議員小組計劃推動立法，以保護特別檢察官穆勒。

今年 4 月，參議院司法委員會通過一項法案，明確政府不能無故解僱特別檢察官。此外，這項法案還給予特別檢察官 10 天時間，挑戰政府的解僱令。但是，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）尚未同意將法案提交參議院審議。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，如果代理司法部長不迴避「通俄案」調查，將尋求採取措施保護特別檢察官，並不惜達成任何妥協避免 12 月 8 日部分政府部門關門。

多名消息人士對 CNN 表示，經過 18 個月的調查後，穆勒的團隊已經開始撰寫最終調查報告。