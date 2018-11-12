天貓雙11成交額年增率創新低 阿里巴巴盤前股價跌0.28%

2018 年天貓雙 11 落幕，總成交額達人民幣 2135 億元，創歷史新高，但年增率卻創歷史新低；今 (12) 日美股盤前，阿里巴巴 (BABA-US) 股價走跌。

台北時間週一晚間 10 點 03 分，CNBC 數據顯示，阿里巴巴盤前股價，下跌 0.28%，至 144.45 美元。

2018 年天貓雙 11，繳出單日人民幣 2135 億元 GMV(成交總額) 的成績單，創歷史新高；但年增率未達 3 成 (年增近 27%)，則為歷史新低。

今年天貓雙 11 花不到 16 小時，就改寫了 2017 年紀錄 (銷售額人民幣 1682 億元)，並於 11 日晚間 10 點 28 分，突破人民幣 2000 億元。

今年雙 11，銷售額突破 1 億元的品牌，多達 237 個，此數據遠高於去年的 167 個。

此外，今年雙 11 的全日物流訂單量，達 10.42 億件，再創世界紀錄。

自 2009 年 11 月 11 日起，淘寶及其子品牌天貓等商家，將這個帶有「光棍節」意味的日子，宣傳為「狂歡購物節」，在其他電商業者陸續加入後，雙 11 於 2012 年 11 月 11 日，成為全球最大的網路購物節。

阿里巴巴首席執行官張勇強調，雙 11 未來的成交額，將持續成長，甚至可能達到人民幣兆元。