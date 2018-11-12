看起來非常便宜 墨比爾斯：現在是買進新興市場股票的機會

人稱「新興市場教父」的墨比爾斯 (Mark Mobius) 今(12)日表示，新興市場股票看起來非常便宜，「現在是買進的機會」。

近幾個月，投資人大舉拋售新興市場股票，主要原因在於，他們擔心土耳其、阿根廷等國的金融問題，延燒至其他經濟體。

另一方面，美元走強、油價上漲，使部分新興經濟體，面臨巨額外債，以及進口能源成本大增的衝擊。

2018 年以來，MSCI 新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)，累計已下跌約 16%。

不過，墨比爾斯在接受 CNBC 採訪時指出，先前的拋售，反而創造了投資機會，「新興市場的股票，看起來非常便宜，是時候進場了。」

墨比爾斯稱，美元趨穩，減輕了部分新興經濟體的外債負擔，帶動其貨幣、股票復甦。

墨比爾斯強調，拉丁美洲市場，尤其是巴西，正在引領這波復甦；此外，中國的一些中小型企業，看起來也挺「有趣」，但他並未透露公司名稱。

墨比爾斯說，他偏愛印度，其成長超越中國及東南亞國家；並透露，他正持續關注傳統產業發展。

先前包括墨比爾斯在內，許多專家預估，2018 年底，油價將上看每桶 100 美元；而這對新興市場來說，是個壞消息。

但墨比爾斯改口，稱油價不太可能在年底，達到此一水平 (100 美元)，主因在於，新興經濟體貨幣兌美元匯率，已逐漸恢復，減輕了油價上漲對其財務狀況的影響。

墨比爾斯認為，新興市場面臨的最大風險，是美中貿易戰，「最糟糕的狀況，就是情勢再升級，但可能性不大。」