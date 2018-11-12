Netflix舉債成癮了嗎？

影音串流巨擘 Netflix(NFLX-US) 近年來積極投入原創內容製作，因此燃燒大量現金，該公司透過發行債券籌集資金，長期債務已佔總資本比例達 65%，若舉債金額持續攀升，恐對公司造成風險。

Netflix 於 10 月 22 日宣布，將發行總價 20 億美元的垃圾債，以資助原創內容製作與內容取得成本，為今年以來第 2 次進入債券市場籌資，導致已發行債券價格與公司股價皆走跌。

Netflix 股價日線走勢圖

同一時間，Netflix 的營收和 EBITDA 利潤率正以雙位數的速度增長，因此透過舉債來促進公司成長，從表面上來看是很合理的，但從一些面向分析，長期舉債可能會產生風險。

Netflix 舉債與營收情況

許多人對於 Netflix 所提供的內容感到著迷，該公司的訂閱用戶增長與在國際市場的擴展，使得營收不斷攀升。然而，同一時間，公司債務持續累積。

今年第 3 季，Netflix 的付費訂閱用戶年增達 25%，營收則年增 34%，主要受益於訂閱用戶攀升，與每訂閱用戶所產生營收攀升。EBITDA 年增 30% 至 24 億美元， EBITDA 利潤率為 61%，略低於去年同期的 63%。

Netflix 主要營運數字

然而，為了內容所花費的成本，使現金加速燃燒，第 3 季的自由現金流為 - 8.59 億美元，去年同期為 - 4.65 億美元。Netflix 需注意舉債量，儘管營收和 EBITDA 年增率皆超過 30%，但第 3 季的債務約為 80 億美元，年增高達 71%。

舉債過高所帶來隱憂

Netflix 的多頭人士站在該公司 EBITDA 足以支撐其債務負擔的立場，第 3 季該公司的淨負債 / 營運盈利 (debt/run-rate EBITDA) 接近 2.9 倍，此水平算可接受範圍，但當比例增長至 3.5 至 4.0 之間時，該公司的信用質量可能會被放大檢視。

投資者也可觀察該公司的負債股權比率 (debt/equity)，Netflix 市值達 1320 億美元，因此舉債量可能看起來不大，但若股市出現下調情況，公司選擇多發行股權，以跟上債務發行速度，此時將不利於股東。

另一方面，Netflix 的競爭者迪士尼與沃爾瑪皆擁有雄厚資金，若他們以更高的價格挖角人才，可能使 Netflix 的製作成本進一步攀升，為該公司面臨威脅之一。