搶國際訂閱戶 Netflix擬加碼17檔亞洲相關原創節目

影音串流巨擘 Netflix(NFLX-US) 於新加坡進行內容展示會，為了吸引更多的國際訂閱用戶，該公司內容長 Ted Sarandos 週四 (8 日) 表示，計畫新增 17 個與亞洲相關或在亞洲製作的原創節目。

Netflix 的執行長 Reed Hastings 在展示會上表示，公司目前如同一個「全球電視網路」，透過該平台，全球的觀眾可更廣泛接觸關於亞洲的內容。Sarandos 則表示，公司目前正在跟許多優秀的亞洲演員合作，如南韓演員裴斗娜與印度演員 Nawazuddin Siddiqui。

Netflix 搶新訂戶大戰：

內容與訂閱用戶相輔相成，更多優質的原創內容，將可吸引更多用戶加入該平台，Netflix 於 10 月中旬公布第 3 季財報，每股純益與新增訂閱用戶表現皆優於預期，總計第 3 季新增 696 萬新訂閱用戶，目前全球用戶達 1.39 億人。

Netflix 預計第 4 季將增加 940 萬新訂閱用戶，然而，第 4 季每股純益預期僅達 0.23 美元，不到華爾街預測的一半。該公司表示，由於「原創內容」的資金需求龐大，導致第 4 季獲利遭到壓縮，今年預計提播 80 億美元用於原創內容。

此新增的 17 檔亞洲原創內容中，涵蓋的範圍包含日本、印度、泰國和台灣等。當中，印度在亞洲中表現最為出色，由於印度年輕且高度依賴科技的中產階級龐大，Sarandos 認為，印度將是帶領 Netflix 邁向 2 億訂閱用戶的重要助力。

Netflix 在印度的主要競爭對手包含亞馬遜和 Hotstar，這兩間公司透過合理的定價，吸引許多用戶。對此 Netflix 表示，公司將透過不同的訂價方案，以吸引更多的用戶，同一時間，將持續致力於製作更多與當地相關的原創內容。

儘管 Netflix 欲擴展國際用戶，Sarandos 表示，目前該公司尚未打算單獨進入中國市場，對於西方傳媒公司來說，中國是很難營運的地方。現狀來看，授權給中國影音平台是 Netflix 當前的策略，如與愛奇藝合作。

Netflix 週三 (7 日) 股價受到美股大盤上漲所帶動，走揚 5.36%，收於每股 327.50 美元。