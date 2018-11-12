期中選舉落幕 黑石：標普500年底前有望再漲近8%

美國期中選舉於 11 月 6 日落幕，民主黨重新奪回眾議院，共和黨則續保參議院。黑石集團副總裁 Byron Wien 認為，標普 500 指數將在年底前漲至接近 3000 點。駿利亨德森投資則認為，美股有望在期中選舉後創新高。

華爾街的傳奇人物 Wien 接受美媒訪問時表示，他仍維持對標普 500 指數將在年底前攀升至 3000 點的看法，比上週五 (9 日) 收盤 2781 點高出約 7.8%。他認為，若無法達到 3000 點水平，投資者也會看到很接近的水平。

標普 500 日線走勢圖

美股在 2 月和 10 月時面臨兩次短暫修正，但截至 9 日收盤時，標普 500 已漲回約一半的跌幅。Wien 指出，展望未來，美股的漲勢取決於強勁的收益，他認為明年企業的盈利也將會很好，儘管可能不會飆漲 20%，但可能可上揚 10%。

Wien 總結表示，在企業收益增長 10% 的環境下，只要利率不上漲太多，股市將不會被高估，可持續走升。

高盛分析師對標普 500 企業盈利則持較不同的看法，認為在美國稅改帶來的利多漸漸消退以及美國經濟增長減緩之下，美企盈利增長速度將放緩。該行預測，標普 500 企業每股純益在 2018 年將增長 23% 至每股 163 美元，2019 年至 173 美元，2020 年則增長 4% 至 181 美元。

駿利亨德森投資站在支持美股走多的一方，全球資產負責人 Ashwin Alankar 指出，美國期中選舉落幕，美國國會呈現分裂局面，將有助於控制通膨，因美國總通川普若要通過大型的財政支出政策，將會受到較大的挑戰。

在通膨未出現將任何將失去控制的跡象之下，美國聯準會 (Fed) 將可維持逐步的升息步伐，此環境對於較具風險性資產是好的，因市場較可承受實質利率緩慢上升，Alankar 因此認為美股有望再創新高。