舉債比賺錢重要？Netflix再舉20億美元債 長債負債比率65%

網路串流媒體商 Netflix (NFLX-US) 週一 (22 日) 宣布，今年又將第 2 次進入債券市場舉債，再籌集 20 億美元，因在原創節目製作和內容收購方面投入巨資，以抵禦日益激烈的競爭。

此舉刺激了其債券價格和股票價格下跌，投資人擔心未來幾年巨額投資計劃還會再增加成本。Netflix 執行長 Reed Hastings 明確表示這家總部位於美國加州會通過籌集債務為內容提供資金，「我們將繼續在高收益資本市場融資」。

Netflix 已表示計劃在今年內容部份上花費 80 億美元。截至第 3 季度末，該公司已經在電視節目和電影上花費了 69 億美元，表明如果他們繼續以目前速度前進，他們 2018 年的支出可能會接近 90 億美元。

該公司於 2017 年 11 月籌集了 19 億美元後，又在今年 4 月份出售了 16 億美元的債務，使其總債務額達到 84 億美元，其中大部分已在過去 3 年中籌集。自 2014 年底以來，其長期債務佔總資本的比例大約翻了一番，達到 65%。

由於受到國際用戶增長的推動，緩解了部份投資人對公司在已開發市場上擴張的擔憂，然而，只有已開發市場能給予較多的毛利。儘管 Netflix 在印度等新興市場仍有巨大潛力，但外界已開始關注其獲得更多用戶的高成本。

Gullane Capital 創始人兼管理合夥人 Richard Miller 表示，「這進一步證明了 Netflix 需要更多資金來為短期運營和內容提供資金，表明他們距離正向自由現金流越來越遠了」。

Netflix 現有債券的價格週一全線下跌，2026 年債券的最大跌幅達到下跌約 3 美分至 0.915 美元。其股價週一收盤下跌 0.94% 來到 329.54 美元。

同時，對 Netflix 現有的 84 億美元垃圾評級債券的看跌押注，今年增加了 3 倍多，達到創紀錄的 3.47 億美元歷史新高。

然而，似乎分析師還是看好 Netflix 股票，報導該股的 43 位分析師有 27 位繼續給予「買入」評級，相比之下只有 3 位給予「賣出」評級。

對此，彭博分析師 Stephen Flynn 提到，目前市值約 1400 億美元的 Netflix 希望將債務達到 20% 至 25%。康卡斯特 Comcast (CMCSA-US) 的為 39%、CBS (CBS-US) 為 48%，而 Viacom (VIA-US) 則是 74%，雖然乍看之下 Netflix 債務較低，但以上 3 間企業的現金流都是正向的。

穆迪投資者服務 Moody's Investors Service 已將新債券評級給予「Ba3」，也是進入垃圾評級的第 3 階，同時也是該機構給予 Netflix 的整體評級。

標準普爾 S&P 將債務評級定為「BB-」和「3」恢復評級。恢復評級意思是，如公司破產，投資人有望收回約 65% 資本。S&P 的評級反映了該公司過去 12 個月的基本利潤率改善，部分原因是價格上漲和用戶增長。

目前 Netflix 的未來本益比約 115，但很可惜並不是 FAANG 之首。狀元頭銜則落在亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 的 160 倍未來本益比。