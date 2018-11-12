法興：美國的關稅水平已經飆升了100%

法興發布報告稱，在川普挑起全球貿易衝突後，美國的關稅水平已經飆升了 100%。

法興研究顯示，伴隨全球貿易局勢的緊張，美國的關稅水平也在不斷的飆升。關稅水平已經從 2017 年的 1.5% 飆升至現在的 3%（10 月份）。到目前為止，美國已經執行了 5 輪相關關稅措施，這導致關稅水平的飆漲。

相關的調查顯示，洗衣機是第一個受到關稅影響的產品。洗衣機價格的上漲導致了需求的急劇下降。

在需求下降之後，零售商降低了價格。這顯示製造商和零售商的定價權 (至少是洗衣機的定價權) 不足以轉嫁關稅。這一重要結論未來是否改變，值得繼續關注。

在另一方面，伴隨著美元的升值，相關的關稅措施的效果受到侵蝕。自年初以來，美元升值了 5% 以上，而自重大貿易政策舉措被宣布以來，美元升值了 7% 以上。

但值得注意的是，法興認為，雖然貿易緊張對正常資本流動造成了特定的干擾，但幾乎沒有跡象表明經濟增長在放緩。

美國經濟在 2018 年年中表現非常強勁，預計 2018 年第第四季和 2019 年初的增長仍將高於趨勢水平。

但 2019 年，風險依然存在。關稅徵收正在上升，並將在 2019 年 1 月再次大幅上升。而來自美國的更多保護主義貿易政策引發了美國貿易夥伴的回應。

美國大豆生產商正在尋找產品的替代買家，並可能將生產轉向其他產品。從自由市場的角度來看，這些反應可能不是最理想的，但與此同時，這可以減輕關稅政策的損害。投資者未來需要繼續關注川普政府的額外貿易措施。