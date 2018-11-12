盤前財經大事搶先讀2018年11月12日

今日操盤前瞻

台灣 10 月進出口外匯收支

日本 10 月工具機訂單、PPI

中國 10 月 M2 貨幣供給

法說會：英業達、鉅祥、中信金、晟銘電、和鑫、兆利、華興、基士德 - KY、信義

減資後新股掛牌：耀勝、大眾控

〈觀察〉iPhone 換機潮未現 又給軟板原物料供應鏈新商機

蘋果新一代 iPhone 新機 XS、XR「機群」登場，市場銷售熱度未見亮麗演出，也可能出現買氣的遞延，但高頻寬、高速度傳輸的 5G 通訊應用，逐步為市場重視，相關 5G 通訊新材料的應用趨勢，成為明年原物料廠進一步取得認證後的新商機，各廠可望迎接 5G 手機世代換機潮。閱讀全文...

〈觀察〉餐飲趨勢變化太快 看餐飲集團走跳兩岸市場如何接地氣

餐飲市場競爭激烈，今年都看到不少新舊品牌加入或退出的狀況，國內不少大型餐飲集團即便西進中國，也必須採取完全不同的策略，來因應快速變化的市場，在台灣，必須展店且不斷開新品牌，然而，在中國則要積極搶進外送版圖，或是打造更高質感的餐廳環境，由於成長環境嚴峻，也難怪資本市場給予餐飲股的本益比越來越保守。閱讀全文...



〈台股風向球〉心有餘悸的情緒壓抑反彈 悄悄翻揚的月線可望「助漲抗跌」

10 月股災至今仍可見投資人心有餘悸，而在美股上周五再度大跌之際，恐怕周一仍會對台股造成不小壓力，日韓股的動向視為開盤前的先行指標，所幸，法人指出，可觀察到台股月均線將在 11 月 22 日扣到本波最低點 (10 月 26 日的 9489 點)，只要在此之前指數未創新低，代表國內九合一大選前月線翻揚向上可期，短線可發揮「助漲抗跌」的效果。閱讀全文...

考慮推動聯合減產 沙國 12 月將率先減產 50 萬桶原油

沙國能源部長周日 (11 日) 表示，該國計劃 12 月減少每天 50 萬桶的石油供應量，因為前景不明，石油輸出國家組織 (OPEC) 難以說服其他產油國同意協調減產。能源部長 Khalid al-Falih 表示，由於季節性需求下降，12 月沙特阿美 (Aramcos) 客戶原油提取量將比 11 月減少 50 萬桶。減產表明全球石油供應減少約 0.5%。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉繼續寬鬆？小心「戲院失火」！

人民幣匯率的弱化趨勢，已經到達一個臨界點；是全球金融市場極端風險，與對經濟影響的臨界點。如果它要繼續貶值，勢必會引發最後一根稻草疑慮，引發全球外匯市場不安。這種不安原本就存在，它已經造成 2018 年 10 月全球短期股災。閱讀全文...



