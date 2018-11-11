〈觀察〉餐飲趨勢變化太快 看餐飲集團走跳兩岸市場如何接地氣

餐飲市場競爭激烈，不論是在高度飽和的台灣市場，或是龐大的中國市場，今年都看到不少新舊品牌加入或退出的狀況，可觀察到，國內不少大型餐飲集團即便西進中國，也必須採取完全不同的策略，來因應快速變化的市場，在台灣，必須展店且不斷開新品牌，然而，在中國則要積極搶進外送版圖，或是打造更高質感的餐廳環境，由於成長環境嚴峻，也難怪資本市場給予餐飲股的本益比越來越保守。

過去在中國市場打下一大片天的王品集團 (2727-TW)，然而，近 1 年以來在中國傳來的壞消息不斷，1 年內就收掉 3 個品牌。即便近年新創的中餐品牌鵝夫人拿下米其林一星，並持續展店，蜀三味也在 2019 上海米其林指南成為「必比登推介」餐廳，然而，中國事業體的獲利，難以回到過去的輝煌時期，關鍵在中國市場變化太快，尤其外送市場蓬勃發展，令餐廳經營更加辛苦。

王品發言系統坦言現在是謹慎看待餐飲市場，在中國，平價品牌容易遭外送取代，若王品要發展外送也有難度，競爭激烈的程度到當地甚至有餐飲業者為搶市場，開闢適合外送商品的生產線。

在中國這樣強敵環伺的環境中，王品接下來是採取開設客單價人民幣 100 元以上的餐飲品牌，以高服務和良好用餐氛圍來創造不可替代性。

不過，可發現王品在台灣反而採取相反的策略，近來積極開出平價品牌，除了石二鍋，鍋物品類中又推出 12 MINI，客單價降至 130-170 元，已開出 2 家店，而價格帶設定在 200 元左右的平價鐵板燒品牌禾樂，也已開出 2 家分店，同時，王品部分品牌甚至已開始與外送平台提供外帶服務。

瓦城 (2729-TW) 可說是餐飲集團中表現最穩健的業者，股價自上櫃後穩居在 200 元以上，在多數餐飲股今年以來股價腰斬的低迷市況下，一枝獨秀。

瓦城在兩岸市場同樣採取完全迥異的發展策略，在台灣總店數逾 100 家，在中國僅 10 家左右，不同於其他餐飲業者的作風，可看到在中國展店速度並不快，採取穩紮穩打的原則。

而在台灣，瓦城自創品牌的速度通常需要一年半載以上，這是為了要有十足把握新品牌一開出就要獲得成功，符合經營團隊穩健的經營性格，因此，至今尚未看到失敗收場的品牌。

再看到以輕食和手搖飲料為主要商品的雅茗 (2726-TW)，在中國市場主力品牌「快樂檸檬」不斷擴張電商外送，光第 3 季業績較上季大幅成長 25%。

即便是手搖飲料也必須求新求變，雅茗近日開出「快樂檸檬」品牌升級店，而為迎合中國年輕消費者需求，9 月底在中國最火紅的短視頻「抖音」APP 還推出「半熟蛋糕珍珠奶茶」聯名訂製款飲料促銷，截至目前累計觀看已衝破 1.63 億人次，行銷模式完全不同於在台灣的銷售。

整體來看，儘管兩岸外食市場均相當龐大，但環境是高度競爭，就連擁有較多資源的餐飲集團，都必須積極接上地氣才能確保領先優勢。