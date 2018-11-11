〈台股風向球〉心有餘悸的情緒壓抑反彈 悄悄翻揚的月線可望「助漲抗跌」

上周台股加權指數雖一度收復萬點關卡，最終周線仍翻黑，10 月股災至今仍可見投資人心有餘悸，而在美股上周五再度大跌之際，恐怕周一仍會對台股造成不小壓力，日韓股的動向視為開盤前的先行指標，所幸，法人指出，可觀察到台股月均線將在 11 月 22 日扣到本波最低點 (10 月 26 日的 9489 點)，只要在此之前指數未創新低，代表國內九合一大選前月線翻揚向上可期，短線可發揮「助漲抗跌」的效果。

台股過去一周還是不見投資人信心回籠，關鍵仍在不確定性，即便美國期中選舉落幕，一度激勵美股大漲，不過市場憂心美國國會分裂，導致川普政策更受牽制甚至彈劾，而川普未來也只好加重打貿易戰牌的政策。

另一方面，美國聯準會年底前幾乎篤定升息，資金避險的壓力仍重，總總訊息下讓盤面起伏大，嚴峻考驗著投資人耐不耐上沖下洗。

觀察上周外資的動態，主要將買盤集中在大型金融股和權值股，有助大盤維持偏多熱度，前 10 大買超分別為群創逾 9 萬張、友達和台聚均逾 5 萬餘張，台新金、元大金、華航超過 3 萬張，新光金、聯電、大同和富邦金逾 2 萬張。

而外資開始拋富邦 VIX，大賣超過 11 萬張，顯示看空壓力緩和，其次分別為元大滬深 300 正 2 遭賣 8 萬張，華通和富邦上証正 2 賣逾 3 萬張，群益 10 年 IG 金融債、元大台灣 50 超過 2 萬張，富邦 A 級公司債、宏碁和鴻海均超過 1.7 萬張。

法人表示，市場對於年底前的行情看法並不一致，才導致股市大起大落，美股就是一個明顯的例子，在選舉結果底定後跳空開高飆漲近 550 點，卻又在周五大跌，令台股也相當難以走出一個反彈趨勢，現在無論是法人大戶還是小散戶都面臨著同樣的問題─投資難度相當高。

可期待的是，依據過往經驗，至少九合一選舉前的行情應不會太差；另一方面，月底的川習會也備受市場期望，儘管一時之間美中貿易戰的衝突不會馬上迎刃而解，但雙方會釋出善意、結局不至於會太差的市場預期，對於短線行情有利。

就操作面來看，由於矽晶圓和被動元件短線漲幅已大，又見開始整理的態勢，而與台股連動性高的費城半導體指數上周五出現重挫走勢，壓抑科技股短線難有突出表現，法人預料，下周生技族群可望接棒成為資金簇擁的一群。