台股盤前─國際股市表現差+人氣潰散 大盤慎防再現盤軟走勢

台股 9 日盤中大跌超過 130 點，加上亞洲股市表現弱勢，終場下跌 115.3 點或 1.16% 收在 9830.01 點，市場成交值 1019.67 億元，明顯有人氣潰散的跡象顯現，證券分析師黃漢成說，集中市場的技術指標包括 KD 值、RSI、MACD 等均在盤中轉弱，大盤慎防再現盤跌走勢。

在大盤面臨拉回整理壓力之下，黃漢成說，台股集中市場大盤目前面臨 10000 萬點的龐大賣壓，估短期將在 9400 點到 10000 點之間震盪，目前可能出現盤軟的格局，投資人不得不小心面對。

除目前台股的人氣潰散格局之外，國際股市表現不佳，也為扼殺投資人信心的一大原因，就 10 日早晨的美股指數來看，受到陸續公布的財報疲勢影響，科技股遭技術性拋售；原油供應過剩而價格走跌、能源股隨之下挫，拖累美股指數全面走低。道瓊指數下跌 201.59 點，或 0.77%，收 25,989.63 點。S&P 500 指數下跌 25.7 點，或 0.92%，收 2,781.13 點。那斯達克指數下跌 123.98 點，或 1.65%，收 7,406.90 點。費城半導體指數下跌 23.18 點，或 1.85%，收 1229.05 點。

就台股而言，9 日盤中大盤指數跌破 9811 月線位置，分析師張陳浩指出，矽晶圓族群、被動元件無法再顯強勢，蘋果概念股股價走弱，目前連大立光 (3008-TW) 已逼近 3000 元的關卡價，目前台股多方疑慮大增，法人並進一步調節手中持股。

張陳浩並指出，今天台股預估以小紅或小黑盤開出，最怕是一旦開高而一路走低。

黃漢成也強調，目前市場觀察重點在陸續發布第 3 季財報及 10 月營收發布的個股，手中以保留現金為主。

而今天將召開法人說明會的上市公司則包括鉅祥 (2476-TW) 及基士德 - KY6641-KY)。其中，水處理環保設備及技術服務商基士德，第 3 季的營收及獲利同創歷史新高，單季稅後純益達 6510 萬元，累計前 3 季稅後純益 1.69 億元，已超越去年全年獲利，每股稅純益為 5.6 元。