台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月12日

因應美中貿易戰升溫帶來的變數，台灣蘋概股正醞釀「史上最大生產線遷徙潮」。和碩、仁寶、緯創、台郡、欣興、美律、可成等七大指標廠，均有意降低中國大陸生產比重，強化東南亞或台灣布局。

被動元件好日子過完，國巨蘇州廠傳出減產！終端需求弱、代工廠與通路商手上庫存多，下游業者傳出，國巨蘇州廠已減產因應，蘇州廠稼動率目前只有 5 成，預計 12 月將進一步下滑至 3～4 成，國巨對於蘇州廠減產一事，不予證實。而從被動元件缺料缺到代工廠斷線頻傳，到市場傳出國巨蘇州廠減產，僅相隔半年出頭。

台積電創辦人、APEC 領袖會議代表張忠謀昨（11）日赴總統官邸與總統蔡英文開會，會後更首度與蔡總統連袂在臉書上開直播。蔡總統擔綱主持人，張忠謀則在鏡頭前老神在在，表示在 APEC 會議上，將會有 message（訊息）帶給各國領袖。



經濟日報

蘋果鏈撤陸 掀最大遷徙潮

天貓雙 11 銷售額衝兆元

張忠謀：會帶 message 給領袖們

工商時報

被動元件好日子沒了... 國巨蘇州廠傳減產

巴紐籌備 APEC 耗資 93 億

庫藏湧大軍 百家拚護盤

聯合報

執著世界第一 日企連爆造假

大同條款 拉高市場派過半條款

稅改影響 明年稅收預算不敢多編

蘋果日報

短兵相接 和泰裕隆狂孵小金雞

進口車市佔衝高 國產臨 5 成保衛戰

馬雲好悶 身價 1 兆卻丟了首富寶座

中國時報

告別三低 全球經濟先蹲後跳

流感疫苗現爆打潮 公自費雙缺

青安購屋貸款 新增一段式利率 1.68％

自由時報

金管會搶拋議題 勞動部傻眼

勞陣︰資訊不對稱 虧損誰負責

勞退自選賺卡多？投信投顧搶 8 千億商機