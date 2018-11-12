考慮推動聯合減產 沙國12月將率先減產50萬桶原油

沙國能源部長周日 (11 日) 表示，該國計劃 12 月減少每天 50 萬桶的石油供應量，因為前景不明，石油輸出國家組織 (OPEC) 難以說服其他產油國同意協調減產。

能源部長 Khalid al-Falih 表示，由於季節性需求下降，12 月沙特阿美 (Aramcos) 客戶原油提取量將比 11 月減少 50 萬桶。減產表明全球石油供應減少約 0.5%。

在美國總統川普和其他消費國的壓力下，沙烏地阿拉伯今年的產量增加了約每天 100 萬桶，以幫助平衡市場以彌補因美國制裁而導致的伊朗供應減少。

但由於伊朗原油買家獲得慷慨豁免繼續購買原油，因此對市場供過於求的擔憂加劇，油價從每桶 85 美元下跌至每桶 70 美元以下。

Falih 在 OPEC 及非 OPEC 市場監測委員會會議前在阿布達比告訴記者，「我們一直在增產以應對需求。」「我告訴你這條新聞，即 12 月的產量會比 11 月減少 50 萬桶。也就是年底前產量會逐漸減少，部分原因是維修，所以我們 12 月的出貨將比 11 月減少。」

兩位消息人士週日稍早告訴《路透》，沙烏地阿拉伯正在討論一項讓 OPEC 和非 OPEC 產油國減少產量高達 100 萬桶的提案，因為該國正在努力面對油價下跌。

消息人士表示，要討論的因素很多，包括美國對德黑蘭實施制裁後的伊朗出口水平，目前允許伊朗最大石油買家可繼續購買石油。

俄羅斯曾參與協助 OPEC 在 2017-18 年間重新平衡市場。但俄羅斯能源部長 Alexander Novak 週日表示，他不確定明年市場是否會供應過剩。

他表示，未來幾個月的供應過剩將受到季節性推動，而到 2019 年中期，市場可能再次平衡，需求甚至可能超過供應。