新貿易形勢下阿里仍樂觀 美國製造「雙十一」銷售料將強勁

在全球貿易摩擦升級的氛圍下，阿里巴巴仍預計，今年「雙十一」期間，美國商品在阿里平台的銷售將強勁增長。

美東時間 9 日周五，阿里巴巴總裁 Michael Evans 接受彭博採訪時說，他不是太擔心貿易形勢，

「雙十一不是單單依賴哪一個市場的活動。作為這次活動的一部分，我們會和 200 多個國家地區合作，預計不會有哪個地區造成巨大影響，當然中國除外。」

Evans 表示， 有超過 1 萬家美國品牌上線阿里巴巴平台。消費者喜歡美國產品和品牌。 阿里預計一些高價品需求會更疲軟，如洗衣機、電視機和汽車，但另一些商品仍會強勁，如化妝品、食品、時裝和服飾。未來五年，中國有 3 億人會步入中產階級行列，阿里着重的是這些人。

在此之前，今年 10 月啟動 2018 天貓雙 11 全球狂歡節時，「雙十一」之父——阿里巴巴 CEO 張勇已預計，今年雙十一當天的包裹量將超過 10 億個。張勇稱，「雙十一」今天不只是一個網站的節日，而是一場商業的奧林匹克。今年雙十一是對過去兩年阿里巴巴提出新零售的階段性展示。

北京時間本周五一早，華爾街見聞提到，南華早報援引阿里巴巴聲明稱，今年雙十一的商品預購情況火熱，約有 33 個主要國際品牌在天貓的預購金額已突破 1 億元。

匯信根據預購報告，其他熱門類別包括已經於周四售罄的 Burberry 限 量版羊毛圍巾；豪華酒店住宿套餐（萬豪、希爾頓、凱悅及洲際酒店等）。而蘭蔻、雅詩蘭黛、SK-II、歐萊雅、資生堂等化妝品品牌的預購訂單金額均達到了 1 億元大關。

而包括 Dyson、蘋果、華為和小米等電子設備的預訂訂單量比去年同期增加了 6 倍。 此外，消費者在阿里巴巴上預購了 7000 輛別克轎車，而其中的 1000 輛訂單來自農村淘寶服務中心。

此後不久，本周五上午中國海關總署公布數據顯示，10 月中國進出口增速均大超預期，以美元計，10 月出口年增率增長 15.6%，高於預期的 11.7% 及前值 14.5%；10 月進口年增率增長 21.4%，遠超預期值 14.5% 及前值 14.3%。

按國別看，10 月中國對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長，對「一帶一路」沿線國家進出口增速高於整體。

分析師認為，進出口增速走高是受進出口貿易行為前移、匯率貶值，及去年工作日比今年少 1 天和環保限產導致數據基數偏低等影響。全球經濟復甦不確定性對中國出口有負面影響，部分企業仍趕在明年初關稅上調前搶出口。而國內政策轉向擴內需，使未來進口增速超預期走低機率較低。

『新聞來源／華爾街見聞』