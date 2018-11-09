高盛警告：美國經濟2019年無法繼續保持高增速

高盛的股權研究部門近日稱，儘管上市公司第三季營收年增率上升，這些數據並不能給市場提供強支撐。未來兩年，美國上市公司的盈利空間將被大幅擠壓。

昨日，高盛的首席股權策略師 David Kostin 在給客戶的郵件中稱，高盛預期未來兩年上市公司的 EPS 會出現惡化：

標普 500 的 EPS 年增率增速會從 2018 年的 23% 大幅下降為 2019 年的 6% 和 2020 年的 4%。

David Kostin 的判斷基於他對利潤率的測算，他認為上市公司的加權總利潤率在 2019 和 2020 年會卡在 11.2% 的瓶頸。而歷史經驗表明，利潤率的收縮都伴隨著經濟衰退或者銷售額負增長。

當然，高盛的意思並不是拋出經濟危機預言。高盛的 2019 年宏觀預測是：美國 GDP 增速為 2%，通膨水平為 2%，銷售額增速為 5%。

David Kostin 在郵件中補充到，

隨著現在這個經濟周期的推進，隨著勞動力市場收緊、業務增速放緩，上市公司的利潤率最終還是會被波及。

薪資上漲對公司利潤率的侵蝕

在 David Kostin 看來，即將狠狠影響公司利潤率的因素之一，是薪酬的快速上漲。

10 月美國非農的數據顯示，當月時薪年增率增速 3.1%（高於聯準會預期的通膨率水平 2%）創九年半最快，也是這個經濟周期以來的最高。高盛自己的薪酬草根調研也顯示，短期內薪酬上漲的壓力在累積。

高盛的模型中，標普 500 成分股的上市公司中，勞動力成本與利潤的比重為 13%。歷史經驗顯示，當勞動力成本漲幅超過通貨膨脹率、即企業無法將成本完全轉嫁給消費者時，標普 500 公司的利潤率將收縮。

高盛的預測是，每 1% 的勞動力成本上升都對應標普 500 的 EPS 的 0.8% 的損失。

其它擠壓利潤率的因子：物料成本上漲、關稅不確定性

除了勞動力成本上升，原材料成本的上升（如：原油價格年初至今已經上漲 8%）也將擠壓企業的利潤空間。

三季報披露季中，不少公司在和分析師的電話會上提到原材料成本和物流費用上漲對經營的不利影響。

在全美商業經濟協會 NABE 的最新調研中，57% 的企業主提到用工成本上升、55% 提到原材料成本上升，這兩個比例都大幅高於提到自己產品或服務提價的企業主。這種缺口，通常都預示着 EBIT 的收縮，而高盛認為這樣的下行風險會持續到 2019。

另一個會「吃掉」利潤空間的風險因子，是全球貿易摩擦帶來的關稅不確定性。即使保守估計，關稅會拉低標普 500 的總體 EPS7 個百分點。高盛預計相關上市公司需要提價 1% 來對沖關稅的負面衝擊。