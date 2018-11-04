川習會登場前 分析師估美股恐再出現一波跌勢

上週五美股收低，中斷連續漲勢；對此，分析師認為，在「川習會」登場前，美中貿易爭端，仍可能影響股市表現，美股恐再出現一波跌勢。

11 月 2 日，受蘋果股價重挫、美中貿易戰疑慮再起等因素影響，美股收低，中斷連 3 天漲勢。

上週五，道瓊工業指數收跌 0.4%，至 25270 點；標普 500 指數收跌 0.6%，至 2723 點；那斯達克綜合指數收跌 1%，至 7356 點。

投資銀行 B. Riley FBR 分析師 Art Hogan 在接受 CNBC 採訪時稱，「對市場來說，最難克服的變數，就是中國。」

Hogan 原預估，美中兩國有機會在期中選舉前，達成貿易協議，但情勢發展，卻不如預期，「貿易戰會持續多久，取決於中國的情況。」

Hogan 表示，在 11 月中旬至 12 月初之間，美股可能會再度測試低點；但標普 500 指數，仍可望於年底漲至 3000 點。

Hogan 看好標普 500 指數於 2019 年，站上 3300 點；但他也強調，若美中貿易爭端持續延燒，上述目標值，勢必會有所調整。

川普和習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，據悉，川普希望藉此機會，與中國達成貿易協議，因此已要求內閣成員，起草相關條款。

然而，白宮經濟顧問 Larry Kudlow 稱，川普並未明確要求他，以國家經濟顧問的角色，達成貿易協議；亦有官員透露，距離美中兩國達成協議，仍有一段長路，似乎暗示，川普要求內閣草擬協議，是個假消息。

也有部分意見認為，川普對中國釋出善意，只是期中選舉前，提振市場信心的技倆。