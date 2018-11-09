小摩分析師：今年連續假期購物季將是5年多來最佳

J.P. Morgan 零售業分析師 Matthew Boss 週四 (8 日) 表示，目前美國經濟失業率低、消費者信心高，這些都是即將到來的假期購物季「數十年來未曾見過的最佳背景」。

Boss 指出，「這個連續假期購物季可能是消費者 5 年多來見過最好的榮景。」零售商不僅可以大賺營收數字，還可以淨賺不少。

根據德勤的年度預測，今年購物季中開心的購物者可能會花費超過 1.1 兆美元，線上購物預計成長最多。Adobe Analytics 最近的報告預測，網購支出成長預計將超過實體店面支出，成長率分別為 14.8% 和 2.7%。

Boss 說，在不斷調整以適應實體和數位業務分歧的零售產業中，電子商務已經「帶進不少流量」。「大家都想自我定位為具有價值、便利、創新和定價能力作為號召。」

他說，消費者的現況有利於全球時尚和服裝品牌，如 Lululemon (LULU-US)、Ralph Lauren (RL-US)、VF Corp. (VFC-US) 和 PVH Corp. (PVH-US)。

Boss 指出，「這些企業以經銷商的身分控制著自家的命運。」

他強調，還有一種「全國品牌導向」和類似 Kohl's (KSS-US) 這樣的百貨公司，存在著「升級交易動能」。

他說：「許多實體店面的交易，特別是在百貨公司，不但價格更高，而且往往是原價交易。」「在很多情況下，折扣減少了。這是近日許多不同企業的財報電話會議的關鍵話題。」

然而，Boss 說，由於物價、工資和運輸成本繼續上漲，定價權仍占重要地位。這為低價零售商如 TJX Companies (TJX-US) 和 Ross Stores (ROST-US)，以及折扣零售商如 Dollar General (DG-US) 和 Five Below (FIVE-US) 創造了機會。

此外，零售產業繼續面臨衝擊，因為消費者「如今有更多的選擇」。Boss 預測，更多企業的關閉和破產仍將到來，而低價零售商將從中受益。

他說，「這也會讓你重新注意那些低價零售商，我甚至會把 Ollie’s (OLLI-US) 也涵蓋在內。」「它還會讓你重新關注折扣零售商。」