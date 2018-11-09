Fed按兵不動12月料將再次升息 美股盤前道瓊期指跌逾120點

美國聯準會 (Fed) 政策聲明一如預期，按兵不動，12 月升息路線不變；受此消息影響，今 (9) 日美股盤前，三大指數期貨走跌，道瓊期指跌逾 120 點。

台北時間週五晚間 8 點 02 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 125 點 (0.48%)，標普 500 期指下跌 0.55%，那斯達克期指下跌 0.83%。

道瓊期指下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

Fed 日前公布政策聲明，一如外界預期，維持利率不變，12 月料將再次升息。

Fed 政策聲明指出，美國經濟活動維持強勁成長，就業穩定增加，失業率下降，並重申將「進一步逐步」升息的前景。

美國期中選舉果出爐後，美元指數一度跌至 2 週低點，甚至有分析師預期，美元恐出現拋售潮；但受上述消息激勵，週五美元指數反彈，直逼 16 個月高點。

今日亞股走低，上證綜指收跌 1.39 %，深證成指收跌 0.64%；南韓 Kospi 指數下跌 0.31%，日經 225 指數下跌 1.05%；台股收跌 115.30 點 (跌幅 1.16%)，至 9830.01 點。

週五歐股亦走跌，截至發稿，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.87%，德國 DAX 指數下跌 0.88 %，法國 CAC 40 指數下跌 1.15%，英國 FTSE 指數下跌 0.92%。