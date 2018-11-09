Fed 發布聲明後 S&P500 指數延續跌勢

週四 (8 日) 聯準會發布聲明表示維持當其利率不變過後，S&P 500 指數延續跌勢。

美東部時間下午 3:17，美股道瓊指數下跌 33.22 點，或 0.13％，至 26,147.08；S&P 500 指數下跌 11.76 點，或 0.42％，至 2,802.13；那斯達克指數下跌 55.15 點，或 0.73％，至 7,515.61。

週四 (8 日) 聯準會 (Fed) 結束為期兩天的會議，一如預期地宣布維持基準利率不變，預示如果經濟成長持續將「進一步逐步」升息。

聯準會聲明中提到，Fed 承認消費者支出強勁，推動美國第二與第三季經濟呈現四年來最強勁的季度成長。但也補充，商業投資在今年稍早呈現快速放緩。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 表示，經濟展望的風險似乎「大致平衡」，措辭與 9 月底的會議相同。近幾週通貨膨脹預期略有下滑被其描述「總體通膨預期指標幾無變化」，也與上一次聲明雷同。

標準普爾 500 銀行股指數 (SPXBK) 在 Fed 公布消息後，該指數盡吐漲幅轉而下跌。

美國總統川普一再指責聯準會的利率決策是「瘋狂」和「失控」，但面對的批評，聯準會似乎堅定不移，摩根士丹利首席美國經濟學家 Ellen Zentner 表示：「金融市場波動加劇並未改變聯準會 12 月升息的決心。」

許多市場交易員幾乎認為，FOMC 將在 12 月提高利率，根據調查數據顯示，「 FOMC 在 12 月會議上將基準聯邦基金利率提高至 2.25%-2.5% 的範圍」 具有 78% 的可能性。

然而，Columbia Threadneedle Investments 投資組合經理 Gene Tannuzzo 卻不以為然，他表示：「有些人對聯準會的聲明感到並不滿意，因為在十月股市動盪之後，市場正在尋找一種更為鴿派的論調。這就是為什麼我們看到短期殖利率上升、股市下跌的原因。」