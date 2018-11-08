聯準會FOMC會議前瞻：這次不升息 重點是2019年怎麼升息

台北時間 11 月 9 日凌晨 03:00，聯準會將公布利率決議。市場普遍預計，在 12 月的升息預期下，聯準會本次將按兵不動。

此前 9 月，聯準會如期升息，將聯邦基金目標利率區間上修至 2%-2.25%，創 2008 年以來最高。當時公布的點陣圖顯示，聯準會維持 2018 年升息四次、2019 年升息三次、2020 年升息一次的預期不變。

在本次會議上，新晉舊金山聯儲主席 Mary Daly 將首次履行投票權。這位上任僅一個多月的女性聯儲主席曾在發表演講時稱，自己的做法與 FOMC 非常一致，要通過利率逐步實現正常化來保持經濟前行的步伐。

此外，聯準會將不會在本次會議上發布最新經濟預測，這也是最後一次沒有安排會後新聞發布會的會議。自 2019 年開始，聯準會每年 8 次定期政策會議之後，都將召開新聞發布會。

市場的焦點：政策聲明

由於沒有經濟預測也沒有新聞發布會，市場自然把注意力都放到了例常的政策聲明上。

摩根大通經濟學家 Michael Feroli 認為，此次聲明與 9 月相比變化不會太大。

當時的政策聲明顯示，聯準會保持對經濟的樂觀看法，認為勞動力市場和經濟擴張表現均為「強勁」（strong），重申經濟前景面臨的風險大致平衡，通膨仍然保持在 2% 附近，通膨預期幾無變動，並重申了漸進式升息與美國經濟擴張、強勁的勞動力市場狀況和通膨接近 2% 的對稱目標保持一致。

路透社分析稱，政策制定者們當前面臨的主要問題在於，隨著川普上任之初採取減稅和增加支出的政策刺激紅利開始消退，他們應該用何措辭來表述很可能已經達到穩定水平的美國經濟。

TS Lombard 首席美國經濟學家 Steve Blitz 指出，

美國經濟看上去更像處於周期末尾，價格和經濟活動緩緩背離。價格正在走高，而經濟活動開始放緩。明年的某個時候，鮑威爾將面臨選擇：追逐價格或是對經濟增長放緩作出反應。

高盛分析師所關注的要素則離不開美股市場。自聯準會 9 月升息以來，美股幾度大起大落經歷拋售潮，一個多月以來已經下跌 8%。高盛認為，若聯準會提及這一現狀，將被視為對風險資產表示擔憂的鴿派跡象。

高盛還預計，聯準會對金融發展的措辭應該不會改變，聲明整體基調仍屬樂觀。

儘管聯準會對金融條件大幅收緊非常敏感，但我們認為，在這份簡短聲明中額外強調金融條件將會發出過於鴿派的政策信號，尤其是考慮到目前經濟增長仍舊非常強勁。

未來升息板上釘釘？仍有爭議！

9 月底以來公布的美國經濟數據可謂頗為強勁，進一步強化了市場對聯準會在 12 月繼續升息的預期。但另有分析表示，聲明中的其他調整可能表明，聯準會高官對明年升息三次的信心有所下降。

Stifel Nicolaus 首席經濟學家 Lindsey Piegza 認為，12 月是個不錯的升息時機，但更重要的是從聲明措辭中看到展望 2019 年升息路徑的基調。

我將仔細觀察發現任一基調的改變，看它是否流露出暗示美國經濟沒有全速前進的意思。

不過，美國勞工部公布的 10 月非農數據顯示，就業人口增加 25 萬人，大超預期值的 20 萬人，更在 9 月修正後的前值 11.8 萬人基礎上環比飆升 111.9%。

建築、製造業、教育和醫療是主要的就業增長部門；薪酬年增率增速為 2009 年來的 9 年高點，失業率則維持在 1969 年來的 50 年低點。

早在非農數據出爐之前，川普親自提名的聯準會副主席 Richard Clarida 就在上任後的首次公開講話中表示，美國經濟顯示了繼續發動的跡象，所以，繼續循序漸進上調仍然寬鬆的利率仍然是適合的。

他評價稱，美國的薪資增速與生產力保持一致。經濟可能還有增長空間，儲蓄率上升意味著消費者有了更強的購買力，減稅已經激勵了企業投資。在缺乏更多通膨的情況下，勞動力市場存在走強的空間。資本開支上升不僅僅發生在石油行業。

但與此同時，高盛也警告稱，預計美國經濟增速將在 2019 年進一步放緩，由此，

聯準會預計在 2019 年前升息五次具有一定風險。

一個更長、更陡峭的升息周期仍有重大風險，但目前這一風險已被一個更短的周期所平衡。