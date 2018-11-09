美股盤中─昨日大漲後 震盪整理 焦點轉向Fed

昨日大幅漲勢後，美國股市週四中場震盪整理，投資人焦點在聯準會 (Fed) 的利率決議。

台北時間 00:44

道瓊工業平均指數上漲 68.52 點或 0.26% 至 26248.82。

Nasdaq 指數下跌 18.17 點或 0.23% 至 7552.58。

S&P 500 指數下跌 1.01 點或 0.04% 至 2812.57。

台北時間凌晨 03:00 Fed 將公布利率決議，為市場所矚目。

預期 Fed 將維持利率不變，投資人將找尋未來貨幣政策的線索。Fed 今年已三次升息，預期年底前，將再度升息一次。

週三，美國股市大幅上漲，美國期中選舉結果帶來利多。S&P 500 與道瓊均上漲逾 2%，創 1982 年以來，期中選舉後的最大漲幅。

此次期中選舉結果，共和黨掌控參院，民主黨取得眾院多數席位，符合預期，也消除了一層不確定性。

分析師說，通常，在期中選舉之後，股市大多上漲，投資人反應事態變得明朗。

以目前的政府結構，華爾街預期川普總統對企業友善的政策將能持續。

這次選舉結果為兩黨在基礎建設上合作，打開了大門。川普與民主黨議員均表示有意推動基礎建設。

分析師說，這項結果為股市上漲至 2018 年底，鋪好了道路。股市目前良好的漲勢，可望持續至年底，目前看不出川普的經濟政策有遭到反轉的威脅，經濟可望持續走高。

Qualcomm 股價下跌 7.5%。該公司公布 2019 年第一季營收預估較預期疲弱，對蘋果交貨減少，中國需求亦轉弱，為利空。