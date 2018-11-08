港股午盤漲0.96% 歌禮暴漲 永利澳門、統一企業中國暴跌

港股今 (8) 日高開 1.31%，隨後在 26370 點上下震盪。截止午間收盤，恒生指數漲 0.96%，報 26398.90 點；國企指數漲 1.19%；紅籌指數漲 1.53%。

圖：google

重量股上漲。騰訊 (0700-HK) 漲 1.91%；港交所 (0388-HK) 漲 1.87%。

中國 3 大電信商上漲。中移動 (0941-HK) 漲 3.02%；中聯通 (0762-HK) 漲 2.12%；中電信 (0728-HK) 漲 1.84%。荷蘭網路設備製造商諾基亞 (Nokia) 週三 (7 日) 宣佈已經與 3 大電信營運商簽署框架協議，價值超過 20 億歐元 (約港幣 179 億元)。

石油股集體上漲。中海油 (0883-HK) 漲 3.46%；中石化 (0386-HK) 漲 1.48%；中石油 (0857-HK) 漲 1.68%。

中國房地產股上漲。中國恒大 (3333-HK) 漲 2.32%；碧桂園 (2007-HK) 漲 1.11%；融創中國 (1918-HK) 漲 1.10%。

中國銀行股上漲。招行 (3968-HK) 漲 2.42%；建行 (0939-HK) 漲 1.23%；農行 (1288-HK) 漲 1.10%。

丙肝治癒方案持續發酵，歌禮製藥 (1672-HK) 股價大漲 14.57%，報港幣 8.02 元。歌禮開發的全口服丙肝治癒方案 II/III 期臨床研究已通過第 69 屆美國肝病研究學會 (AASLD) 年會組委會的評定，被選為「壁報演講」。這也是中國原研 DAA 首次在美國肝病年會上做報告。

統一企業中國 (0220-HK) 前三季稅後盈餘成長長不足 2 成，股價暴跌 13.01%，報港幣 7.62 元。

永利澳門 (1128-HK) 大跌 10.05%，報港幣 17 元。永利澳門第 3 季賺 2.24 億美元，較去年同期大幅成長 148.9%，不過，其母公司美國永利 CEO 表示，第四季的業績可能欠佳，美國永利的總收入有 70% 來自永利澳門。

分析指出，美國期中選舉結果暫時利多股市，但投資者仍然擔心，目前美國共和、民主 2 黨對中國的態度一致強硬。估計貿易戰問題並不容易解決。後市聚焦於 11 月底的 G20 峰會「習川會」後，能否有成果。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 23.25 億元，港股通 (滬) 淨流出為人民幣 1.18 億元；深股通淨流入人民幣 4.95 億元，港股通 (深) 淨流入為人民幣 2.08 億元。

滬股通中資金流入最多的是招商銀行，淨流入人民幣 8481 萬元，其次為農業銀行、中國神華、貴州茅台、華海藥品。資金流出最多的是華友鈷業，淨流出人民幣 2.37 億元。

深股通中資金流入最多的是萬科 A，淨流入人民幣 7247 萬元，其次為平安銀行、寧波銀行、融鈺集團、智飛生物。資金流出最多的是分眾傳媒，淨流出人民幣 1.12 億元。