注意！港股中期3大風險警報未除 資金暫避高息股

雖然港股目前估值處於歷史低位，具有超跌反彈的需求，但中期仍有 3 大風險警報未解除：1、貿易摩擦或出現反覆不定情況。2、全球及中國經濟降速帶來的企業獲利增速惡化。3、全球處於收縮期的貨幣環境。

一、貿易摩擦或反覆不定

雖然短期來看貿易摩擦已經出現改善預期，但是中期不排除仍然有反覆的可能。貿易摩擦帶來的市場情緒動盪、相關行業衝擊以及全球投資資金的流向改變，都可能給港股市場帶來衝擊。

二、經濟降速致企業獲利增速惡化

從 2015 年至今美國已經升息 8 次，在持續的收緊流動性的環境下，全球經濟成長都受到不可避免的影響。未來幾季，全球經濟和中國經濟都面臨著一定程度的降速，業績預測下行的風險仍需要防範，尤其是權重型港股的盈餘增速或將進一步放緩。

三、全球的貨幣環境仍處於收縮期

港股是全球機構配置型資金主導的市場，全球資金在新興市場的配置對港股影響非常大。美國持續升息，在強美元的背景下全球資金回流美國，新興市場危機可能進一步蔓延，資金外流，貨幣貶值，利率攀升，資產受創，這些都有發生的可能。此外歐美發達市場在歷史高位，也面臨著下跌調整的風險，或給香港市場帶來進一步的負面影響。

中證網援引海通策略荀玉根表示，港股中期調整結束，需等 2 個信號明朗：1、確認獲利二次探底幅度多大。2、等待美國升息結束。

荀玉根指出，今年以來港股高息股大幅跑贏大盤，而且歷史上港股調整時，高息股股價表現更好。因此在中期調整的過程中，高息股是避風港。