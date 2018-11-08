共和黨仍掌參院 港股不宜進場 聚焦G20習川會

美國中期選舉塵埃落定，民主黨重奪眾議院，與共和黨平分秋色。分析指出，美國中期選舉結果對港股與 A 股影響短期正面，中長期則受中美貿易爭端恐長期化的不利影響，且共和黨仍控制參議院，川普仍有較多優勢，對港股不利。目前宜觀望不宜進場，聚焦中美雙方可否在 G20 峰會上改善關係。

美國這次中期選舉，改選聯邦眾議院全部 435 席，參議院 100 席中的 35 席，以及 36 個州的州長與州議會。根據最新開票結果，民主黨在眾院已當選 219 席，超過半數門檻 218 席，結束共和黨在眾院的 8 年優勢。

參院部分，共和黨共 51 席確定過半，且尚未開出的 3 席都是共和黨領先，民主黨為 45 席。州長部分，共和黨共有 25 個州，在改選中丟掉 7 個州，民主黨則增加 7 個州，執政州為 22 個。

香港《文匯報》報導，工銀國際研究部策略師邱志承指出，美國中期選舉後共和黨失去眾議院多數，未來川普政府將不得不與民主黨取得更多的妥協。目前，川普與民主黨在基建方面存在共識，這會提升美國經濟熱度，增加美元的升息預期，進而為新興市場帶來更大的壓力。但這也會進一步提升已經高企的美國政府赤字和負債水平，大幅增加美國政府關門概率，給美元匯率帶來壓力。

此外，中期選舉之後，美國政策的不確定性進一步上升，這能夠部分減弱新興市場資金回流美國的壓力，有利於全球新興市場的表現。

川普與民主黨另一項共識是在貿易保護，這可能使中美貿易爭端進一步長期化、激烈化。特別是共和黨失去眾議院，對外策略對川普將更為重要。

邱志承指出，中期選舉後，主張自由貿易的共和黨建制派力量有可能上升，這可能部分限制美國在對華貿易問題上進一步強硬。但總體來看，選舉結果對中美貿易爭端的解決有一定的負面影響。

工銀國際認為，美國此次中期選舉的結果，對於港股與 A 股的影響在短期是略為正面的，主要是全球資金流向的影響；在中長期可能是中性和略為負面，因為中美貿易爭端的長期化，對於中美兩國企業的業績都會帶來負面的影響。

民眾證券董事總經理郭思治亦表示，共和黨僅能保住參議院控制權，由於參議院有修改財政議案、否決美國總統人事權、對法案具拖延等權力，並可左右總統簽訂國際條約，若共和黨仍然控制參議院，川普仍有較多優勢，這對港股自然不利。

郭思治認為，目前大盤只可觀望，不宜進場，尤其是這次選舉後，拑制中國經濟成長的大勢不會改變，市場焦點將轉為觀察中美雙方可否在 G20 峰會上改善關係。

此外，香港《明報》引述艾德證券期貨首席投資策略師盧楚仁指出，民主黨拿下眾議院，市場憂慮眾議院未來會阻撓川普施政，包括可能彈劾川普，及反對川普提出的「稅改 2.0」、加大基建等措施，而這些措施在過去 2 年都是利多美股的因素之一。