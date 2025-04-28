連5季暴買！今年首季公募基金持倉港股市值激增124% 科技與創新藥類股領銜

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-28 11:50

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香港股市今 (28) 日開高後走弱，之後反彈至平盤之下ㄓ微跌，而最新數據顯示，今年首季港股表現亮眼，公募基金重倉港股市值突破 4400 億元，連 5 季成長，主動權益類基金持股比例最高增幅逾 40 個百分點，這一現象引發市場高度關注，機構普遍認為港股正迎來系統性投資邏輯的重構，中長期發展空間值得期待。

根據 Wind 數據，截至上月底，公募基金重倉持有港股 199.68 億股，年增 27%，持股市值達 4454.08 億元，較去年同期激增 124%。

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《中國基金報》報導，受惠於港股市場回暖，今年首季公募重倉股市值增加 1245 億元，增幅 38.8%，其中騰訊、阿里巴巴、小米最受青睞，重倉市值分別達 849 億元、507 億元、320 億元，中芯國際、美團等個股也躋身百億持倉陣營，主動權益類基金港股部位從 23.95% 提升至 28.19%，逾七成產品加碼幅度逾 10 個百分點，部分基金甚至加碼逾 40 個百分點。

根據交銀基金權益研究部報告，加碼重點集中在港股網路龍頭企業，主要看好他們在 AI 領域的突破性進展。從估值、資金、產業三個角度分析，當前港股科技股估值較美股 2023 年科技創新周期仍有差距，北向資金持續湧入帶來增量資金，加上宏觀環境回暖，AI 產業業績兌現預期強烈。

摩根資產管理也表示，AI 平權敘事推動港股科技股結構性突破，大數據、雲端運算等類股將受惠於全球資金配置轉向。

建信基金經理人劉克飛表示，網路企業獲利改善、新能源汽車競爭力提升、創新藥海外授權成長三大趨勢形成共振，加上港股作為全球化上市平台優勢，吸引資金持續流入。數據顯示，南向資金第一季日均成交額達 2427 億港元，較去年同期增幅達 84%。

儘管今年第二季美國關稅政策引發市場震盪，法人機構對港股長期價值仍持樂觀態度。

交銀基金認為，短期績效超預期板塊和紅利資產更具防禦性，但科技、創新藥等代表中國經濟成長潛力的族群將主導中長期行情。

摩根資產管理指出，香港作為國際金融中心的獨特地位，使其在聯準會 (Fed) 政策轉向時具備更強韌性，外資回流與內地資金南下形成雙向賦能。

值得注意的是，公募基金投資正重塑港股生態。增量資金持續流入推動估值中樞上移，南向資金定價權增強促使港股估值邏輯向 A 股靠攏。數據顯示，恒生指數動態本益比已從去年底 9.2 倍升至 11.5 倍，與滬深 300 指數的估值差縮小至歷史低點。