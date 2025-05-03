摩根士丹利首席經濟學家：中國需擴內需、減產能以應對中美風險

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-03 21:00

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隨著中美之間恢復關稅談判的可能性日增，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強近日在策略會議中，深入剖析關稅戰對中國經濟與股市的潛在影響。他強調，儘管美國的全球經濟主導地位可能逐步削弱，但中國當前仍面臨外部壓力，需要主動應對，並提出了三項關鍵策略。

邢自強指出，中美博弈進入新階段，雖然部分輿論強調中國具備「抗壓性」，但這種說法過於簡化。他認為，中國必須加快內部調整，以有效應對中美關係帶來的長期挑戰。

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為了因應外部壓力，邢自強建議中國推出三項關鍵政策：

擴內需 ：除了現行政策外，再增加 1 至 1.5 兆人民幣的財政刺激，以對抗內需疲軟。

：除了現行政策外，再增加 1 至 1.5 兆人民幣的財政刺激，以對抗內需疲軟。 走出去 ：推動企業開拓海外市場，不局限於東南亞，也包括拉丁美洲與東歐，以分散風險。

：推動企業開拓海外市場，不局限於東南亞，也包括拉丁美洲與東歐，以分散風險。 減產能：重啟供給側改革，解決產能過剩，並減少對基礎設施的大規模投資，強化社會保障支出。

邢自強認為，這些策略將有助於提升中國經濟的內生增長動能，並因應外部經貿壓力。

邢自強表示，在他與來自歐洲、亞洲、日本、澳洲等地的投資者互動發現，這些地區對中國的態度相較過去更為積極與友善，但也普遍關注中國是否會透過產能轉移造成對第三國市場的壓力。

此外，外界也關注美國是否會與其他國家加快達成貿易協議，使中國在全球供應鏈中被邊緣化。不過邢自強指出，這類談判本身也充滿困難，例如歐洲與美國的貿易結構並不對稱，導致協議進展受限。

邢自強預期，中美雙方目前已進入暫停加徵關稅的階段。一但談判展開，美國可能從第二季末開始下調對中國商品的平均關稅，尤其是針對 2025 年 4 月後新增的關稅，年末或將擴大降幅。

然而，他也坦言，即使談判進展順利，關稅短期內也難以回到川普執政前的低點。

中國股市展望：政策支撐下預期回穩

針對中國股市未來表現，邢自強認為其將受惠於中美談判進展與政策支撐，預期表現相對穩健。

邢自強指出，中國政府視股市為衡量經濟與金融韌性的「顯性指標」，近期已出台多項扶持措施，包括國家隊進場救市。這些措施都有助於穩定 A 股市場。

不過，他也指出，海外投資人對國家隊機制仍存疑慮，擔心缺乏對基本面改革的實質對應，因此恢復市場信心仍需時間。