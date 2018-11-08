〈財報〉受惠鋰價上漲 鋰礦商巨頭Albemarle獲利超預期

全球最大的鋰礦生產商 Albemarle (ALB-US) 在週三 (7 日) 發布第三季財報，獲益超過市場預期，乃是受惠於鋰價的上漲，但意外的生產問題削減了鋰礦的產量。

第三季淨利為 1.297 億美元，EPS 1.20 美元，高於去年同期的 1.187 億美元，EPS 1.06 美元，年增率為 9%。若不包括一次性項目，EPS 為 1.31 美元，超過分析師預測的 1.25 美元。然而淨銷售額成長 3% 至 7.78 億美元，低於分析師預期的 7.96 億美元。

Albemarle 股價走勢 (圖: 谷歌)

Albemarle 近期致力於提升鋰的產量和價格。鋰部門第三季的銷售額為 2.71 億美元，比去年同期僅成長 0.6%。該公司將成長歸因於當季價格的上漲，不過因工廠意外停工問題而導致的銷量下降。

鋰價從一年前開始上漲，該公司執行長 Luke Kissam 表示公司正在「擴大我們的長期鋰供應合約並取得有意義的進展」。

由於鋰是製造電動車電池的重要材料，Albemarle 作為全球最大的鋰生產商，和其他鋰生產商的股價在去年大幅上漲，不過有投資者擔心市場已經供過於求，股價因此回落。該公司在智利、澳洲、中國和其他地方皆設有生產基地。

展望 2018 全年，Albemarle 維持先前預測的銷售額為 33 億美元至 35 億美元，比 2017 年的增加 7% 至 14%，EPS 為 5.3 美元至 5.5 美元。

Albemarle 的股票週三小幅走低，收於 107.99 美元，盤後交易中下跌約 2%，全年共下跌 16%。